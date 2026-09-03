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Les contrats à terme de Wall Street restent en retrait alors que les investisseurs évaluent les résultats d'entreprises et les cours du pétrole
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 12:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,17%, le S&P 500 en hausse de 0,05%, le Nasdaq en baisse de 0,04%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché une évolution modérée jeudi, la hausse des cours du pétrole et la perspective d'une escalade du conflit au Moyen-Orient tenant les investisseurs en haleine.

Cette situation pourrait aggraver le climat de morosité qui s'est installé sur les marchés après la dernière série de frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran, malgré des résultats d'entreprises plutôt solides.

“Les marchés ont absorbé de nombreux chocs et ont mieux résisté que beaucoup ne s’y attendaient. À certains moments, il aurait pu sembler raisonnable de céder à la panique”, a déclaré Benjamin Jones, directeur mondial de la recherche chez Invesco.

Les cours du pétrole sont restés confinés dans une fourchette étroite, le Brent LCOc1 affichant en fin de séance une hausse de 0,23% après avoir reculé plus tôt dans la séance.

“La capacité croissante des marchés à s'adapter au conflit devrait continuer à modérer la hausse des prix du brut, même en cas de perturbations prolongées au Moyen-Orient”, ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé, le mouvement de vente sur le marché obligataire s'étant ralenti. Les rendements élevés des bons du Trésor ont pesé sur les actions ces dernières semaines.

“Je suis convaincu que le reste de l’année apportera de nouvelles perturbations, mais celle qui m’inquiète le moins est la hausse des rendements”, a déclaré Jones.

Pourtant, Broadcom AVGO.O a chuté de 2,29% en pré-ouverture après que ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre se sont révélées inférieures aux attentes élevées de Wall Street, soulignant que les entreprises au cœur du développement de l'IA ont la barre très haute à franchir.

À 5 h 42 (heure de l’Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 89 points, soit 0,17%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 3,75 points, soit 0,05%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 11,75 points, soit 0,04%.

Parmi les autres titres en forte variation, Snowflake

SNOW.N a bondi de 23,76% après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires annuel solides.

Le rapport sur l'emploi non agricole, attendu vendredi, devrait être scruté de près à la recherche d'indices sur les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Valeurs associées

BROADCOM
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 061,95 Pts Index Ex +0,56%
NASDAQ Composite
26 217,83 Pts Index Ex +0,45%
Pétrole Brent
97,30 USD Ice Europ +2,01%
S&P 500
7 666,60 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 666,60 Pts CBOE +0,46%
SNOWFLAKE
306,190 USD NYSE -4,27%
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