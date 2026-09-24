Les contrats à terme de Wall Street reculent en raison des incertitudes au Moyen-Orient à l'approche des entretiens entre Trump et Xi

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,33 %, S&P -0,57 %, Nasdaq -1,01 %

Les contrats à terme de Wall Street ont chuté jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient est loin d'être résolu et que les investisseurs font preuve de prudence à l'approche d'un sommet très attendu entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping.

Les dirigeants américains et iraniens ont échangé des piques lors de l’Assemblée générale des Nations unies cette semaine, ce qui a fait remonter le prix du Brent au-dessus des 100 dollars le baril. Le rendement de l’obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2004 , les investisseurs anticipant la probabilité d’une guerre de longue durée.

Les actions des compagnies aériennes et des opérateurs de croisières, sensibles aux prix de l’énergie, ont légèrement reculé. JetBlue JBLU.O et United UAL.O ont perdu plus de 1 % chacune en pré-ouverture, tandis que Norwegian Cruise NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N ont également reculé.

Les titres liés à l’IA, qui avaient propulsé le Nasdaq

.IXIC vers des sommets historiques en début de semaine, figuraient également parmi les plus fortes baisses. Meta

META.O et Nvidia NVDA.O ont reculé respectivement de 2 % et 1 %, tandis que Marvell MRVL.O et Intel INTC.O ont chuté d’environ 3 % chacun.

L’attention devrait désormais se tourner vers le sommet, les investisseurs anticipant des discussions autour de la réglementation de l’IA, du conflit au Moyen-Orient et de Taïwan. Des dirigeants de General Motors GM.N , Meta, Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Tesla TSLA.O devraient également rencontrer Donald Trump et Xi Jinping.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a quant à lui déclaré mercredi que les deux superpuissances économiques avaient convenu de prolonger leur trêve jusqu'au 10 janvier.

À 5 h 25 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 173 points, soit 0,33 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 44,25 points, soit 0,57 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 309,75 points, soit 1,01 %.

La hausse des coûts de l’énergie et les données récentes suggérant une forte activité économique ont conduit les investisseurs à parier sur de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Ils estiment désormais à 71 % la probabilité d’une hausse d’au moins 25 points de base le mois prochain — contre environ 50 % il y a un jour —, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le président de la Fed de New York, John Williams , qui dispose d’un droit de vote au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC), a confirmé ces anticipations. Il a déclaré qu’il était raisonnable de penser que les taux pourraient devoir être relevés à nouveau cette année.

Un rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage est attendu dans la journée, ainsi que les interventions d’autres responsables politiques, Beth Hammack et Anna Paulson.

Cette semaine, l’attention s’est également portée sur Meta après que son assistant IA grand public, Muse, a divisé Wall Street entre gagnants et perdants . Le géant des réseaux sociaux a lancé mercredi Meta Charm, un petit gadget portable permettant d’utiliser Muse.

Parmi les autres titres en vue, citons MGM Resorts MGM.N , qui a chuté de 8,3 % après que People Inc PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré sa proposition d’achat de l’opérateur de casinos.

Knife River KNF.N a progressé de 3,6 % après la publication d’un article indiquant que l’investisseur activiste Starboard avait pris une participation importante et comptait pousser le fournisseur de matériaux de construction et de services de sous-traitance à améliorer ses marges ou à envisager une cession.