Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs reprennent leur baisse après un rebond mené par Micron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,11 %, S&P 500 -0,51 %, Nasdaq -1,25 %

* OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l'année prochaine, selon un article

* Synaptics en hausse: Onsemi va racheter la société dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 7 milliards de dollars

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Shashwat Chauhan et Joel Jose

Les contrats à terme liés au Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont entraîné Wall Street à la baisse vendredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs subissant de nouvelles pressions, tandis que certaines grandes capitalisations technologiques ont également légèrement reculé en raison des inquiétudes persistantes liées à l'IA.

Les actions américaines s’apprêtent à clôturer une semaine volatile, marquée par un sentiment erratique à l’égard des valeurs technologiques, alors que les investisseurs évaluent les valorisations élevées liées à l’IA et l’incertitude croissante quant au délai nécessaire pour que les investissements massifs dans les centres de données génèrent des bénéfices.

Les valeurs des semi-conducteurs — parmi les plus grands gagnants de la hausse liée à l’IA cette année — sont restées sous pression tout au long de la semaine, trouvant brièvement un peu de répit après les solides prévisions trimestrielles du fabricant de mémoires Micron avant de subir une nouvelle vague de ventes vendredi.

Micron Technology MU.O a perdu 5,4 % en pré-ouverture après avoir bondi de plus de 15 % lors de la séance précédente. Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont également reculé de plus de 3,5 % chacun, tandis que Nvidia NVDA.O a glissé de 1 %.

L'action Apple AAPL.O est restée stable après avoir chuté de plus de 6 % jeudi, lorsque la société a augmenté les prix de certains produits en raison de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage.

Les valeurs de grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés: Tesla TSLA.O et Alphabet GOOGL.O ont légèrement reculé, tandis qu’Amazon.com

AMZN.O et Microsoft MSFT.O étaient en hausse.

« Compte tenu des valorisations élevées et de la prudence affichée par la Fed, les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs quant à l’affectation de leurs capitaux », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Une information selon laquelle OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine a également pesé sur l’appétit pour le risque dans le secteur technologique.

« Cette décision serait lourde de symbolisme, étant donné que c’est essentiellement cette entreprise qui a véritablement lancé la tendance de l’IA avec le lancement de ChatGPT en 2022 », a déclaré Danni Hewson, responsable de l’analyse financière chez AJ Bell.

L’indice de référence S&P 500 .SPX a terminé la séance précédente à un niveau inchangé , les pertes enregistrées par les géants de la technologie ayant été compensées par les gains réalisés dans les secteurs de l’industrie .SPLRCI , de la santé .SPXHC et des matériaux .SPLRCM .

La récente volatilité des marchés a poussé les investisseurs vers des secteurs négligés, bien placés pour bénéficier de l’apaisement des craintes inflationnistes et de perspectives de croissance plus solides.

L’apaisement des tensions au Moyen-Orient a également contribué à propulser l’indice Dow Jones .DJI , composé de valeurs de premier ordre, vers des niveaux records.

À la clôture d’hier, le S&P 500 et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, s’orientaient vers de lourdes pertes hebdomadaires, tandis que le Dow Jones s’apprêtait à enregistrer de légères hausses.

L'action de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk qui a fait son entrée en bourse au début du mois, reculait de 1,7 % dans un marché agité.

Les investisseurs s’attendent à ce que le volume des échanges soit particulièrement élevé vendredi, en raison des changements apportés aux indices Russell, notamment la reclassification de méga-capitalisations telles que Microsoft et l’intégration « accélérée » de SpaceX dans le Russell 1000.

À 6 h 58 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 59 points, soit 0,11 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 38 points, soit 0,51 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 371 points, soit 1,25 %.

Par ailleurs, les craintes liées aux taux d’intérêt ont persisté, les opérateurs anticipant une hausse de 25 points de base et une probabilité de près de 27 % qu’une autre ait lieu d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré jeudi que, même si les pressions inflationnistes devraient s’atténuer cette année, elles restaient trop élevées. Les données publiées jeudi ont montré que l’inflation américaine avait encore augmenté en mai.

Les chiffres définitifs de l’indice de confiance des consommateurs pour le mois de juin seront publiés plus tard dans la journée, tandis que le rapport mensuel sur l’emploi est attendu la semaine prochaine.

Le titre Synaptics SYNA.O a progressé de 4,2 % après l’annonce par ON Semiconductor ON.O de son accord pour acquérir la société dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars. Le titre Onsemi a chuté de 14,1 %.