Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que la flambée des cours du pétrole et la hausse des rendements alimentent les craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,9 %, S&P -0,5 %, Nasdaq -0,7 %

* PepsiCo va réduire ses coûts, la faiblesse de ses activités en Amérique du Nord pesant sur ses prévisions de bénéfice de base

* Le rendement des bons du Trésor à 10 ans avoisine son plus haut niveau depuis 2002

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout de commentaires d'analystes et de détails)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé jeudi, alors que les cours du pétrole s’envolaient et que les rendements des bons du Trésor oscillaient près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, alimentant les craintes inflationnistes à l’approche d’une saison des résultats qui permettra de vérifier si les bénéfices des entreprises peuvent maintenir leur élan.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 4,8 % pour dépasser les 105 dollars le baril, sur fond d’ inquiétudes persistantes concernant l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, suite à la multiplication des attaques contre le trafic maritime dans le Golfe et le détroit d’Ormuz.

La vague de ventes sur le marché obligataire ne montrait aucun signe de ralentissement, le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR s’établissant à 5,34 %, proche de son plus haut niveau depuis 2002.

Les actifs risqués ont été malmenés jeudi à l’échelle mondiale. Les valeurs de croissance à très forte capitalisation ont globalement reculé, Amazon.com AMZN.O , Tesla TSLA.O et Nvidia NVDA.O perdant chacune environ 1 %.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont également chuté, Marvell Technology MRVL.O , AMD AMD.O et Intel INTC.O perdant chacune environ 2 %.

Les prévisions de bénéfices trimestriels records du géant des puces mémoire Samsung Electronics 005930.KS n’ont pas réussi à remonter le moral des investisseurs et son titre a clôturé en baisse de 1,3 %. Son concurrent Micron Technology MU.O a chuté de 2,1 %.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté mercredi que Broadcom AVGO.O prépare un financement de 50 milliards de dollars pour OpenAI, tandis qu’Oracle ORCL.N cherche également à lever un montant non précisé, ce qui fait craindre que les émissions massives de dette par les entreprises technologiques n’intensifient la concurrence pour les capitaux.

Broadcom et Oracle ont vu leur cours baisser dans un contexte de faiblesse généralisée des valeurs technologiques.

"Les investisseurs doivent trouver un équilibre entre deux forces opposées: d’un côté, le coût élevé du crédit et les rendements élevés; de l’autre, des résultats solides et des dépenses d’investissement liées à l’IA", a déclaré Naeem Aslam, directeur des investissements chez Zaye Capital Markets.

Un rebond des rendements des bons du Trésor et des cours du pétrole a fait chuter le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC par rapport aux sommets historiques atteints la veille, tandis que le Dow Jones a mis fin à une série de quatre jours de hausse consécutifs.

À 7 h 24 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 462 points, soit 0,9 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 39,5 points, soit 0,5 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 231,75 points, soit 0,73 %.

La saison des résultats trimestriels s’accélère la semaine prochaine, avec la publication des résultats de grandes banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N . L’optimisme suscité par la solidité des résultats a récemment soutenu les actions américaines, malgré une situation géopolitique instable et les inquiétudes liées à la hausse des taux d’intérêt.

Les secteurs de la technologie et de l’énergie devraient afficher la plus forte croissance de leurs bénéfices trimestriels, tandis que l’indice S&P 500 .SPX dans son ensemble devrait enregistrer une hausse de 30,6 % de ses bénéfices trimestriels, selon les données compilées par LSEG.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine , a laissé entrevoir une possible pause lors de la prochaine réunion de la banque centrale. De nouvelles hausses des taux seraient probablement nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % fixé par la Fed, mais il existe une « flexibilité » quant au rythme de ces hausses, a-t-il déclaré plus tôt dans la journée.

Les opérateurs s'attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion d'octobre, mais une hausse en décembre reste d'actualité, selon le CME FedWatch.

Parmi les valeurs en forte hausse, Wolfspeed WOLF.N a bondi de 14,5 % après que le fabricant de puces électroniques a obtenu un engagement de prêt conditionnel de 1,5 milliard de dollars de la part du ministère américain de la Défense.

Applied Digital APLD.O a progressé de 1,1 % après que le chiffre d'affaires du premier trimestre de ce fournisseur de centres de données a plus que quadruplé pour atteindre 341,9 millions de dollars.

PepsiCo PEP.O a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel de base et a annoncé qu’elle allait procéder à de nouvelles réductions de dépenses. Son action a finalement progressé de 2,4 % dans un marché volatil.