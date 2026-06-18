Les contrats à terme de Wall Street rebondissent, l'optimisme autour de l'accord avec l'Iran compensant le ton belliciste de la Fed ; Intel en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,32%, S&P 500 +0,75%, Nasdaq +1,49%

* Intel en hausse après l'annonce par Trump d'un partenariat entre l'entreprise et Apple pour la conception de puces

* Les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage sont attendus plus tard dans la journée

(Mise à jour avec les cours) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont rebondi jeudi, l’optimisme concernant un accord de paix au Moyen-Orient ayant redonné confiance aux investisseurs, atténuant ainsi les craintes d’une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh.

Les trois principaux indices avaient reculé lors de la séance précédente, les investisseurs anticipant la probabilité de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale , après que Warsh a souligné la nécessité de juguler l’inflation et que d’autres décideurs politiques ont laissé entrevoir une hausse des coûts d’emprunt à venir.

« La combinaison d’une nouvelle direction, de prévisions bellicistes et d’une grande divergence d’opinions implique un seuil plus élevé pour toute action à court terme, quelle que soit la direction choisie », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

« Selon nous, cela laisse présager une longue période de statu quo en matière de politique monétaire, les ajustements significatifs étant plus probables une fois que le processus du groupe de travail sera achevé et que le comité aura une vision plus claire des perspectives économiques. »

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent actuellement une probabilité de 50 % d’unehausse des taux de 25 points de base en septembre, contre 27% mercredi.

Toutefois, la chute des cours du pétrole à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois a entretenu l’espoir que l’inflation puisse être maîtrisée sans recourir à une hausse des taux d’intérêt.

Par ailleurs, les États-Unis et l’Iran ont publié le texte d’un accord provisoire que leurs présidents ont signé pour mettre fin à la guerre, prolongeant le cessez-le-feu d’avril de 60 jours supplémentaires afin de permettre aux deux parties de parvenir à un accord définitif.

L'action Intel INTC.O a progressé de 8,4% en pré-ouverture après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'Apple

AAPL.O avait accepté de collaborer avec l'entreprise pour concevoir et fabriquer ses puces auxÉtats-Unis.

D'autres valeurs technologiques ont également progressé. Le titre Nvidia NVDA.O a gagné 1,3%, tandis que Micron MU.O et Marvell Technology MRVL.O ont respectivement progressé de 4,6% et 5,5%.

À 7 h 06 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 165 points, soit 0,32%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 56,25 points, soit 0,75%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 441,5 points, soit 1,49%.

Les marchés ont regagné du terrain après la chute enregistrée début juin, grâce à une économie résiliente, à un rebond qui s’étend au-delà des valeurs technologiques et à l’optimisme suscité par un accord entre les États-Unis et l’Iran, qui a redonné confiance aux investisseurs.

Les données économiques publiées mercredi ont montré que les ventes au détail américaines avaient progressé plus que prévu en mai, les ménages ayant acheté davantage de voitures et d’autres véhicules malgré la hausse des prix de l’essence.

Le Nasdaq .IXIC et l’indice des valeurs vedettes Dow

.DJI étaient en passe de clôturer en hausse pour la deuxième semaine consécutive avant le jour férié du « Juneteenth » vendredi.

Jeudi marque également l’expiration simultanée, qui a lieu une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, également appelée « triple witching », ce qui peut stimuler le volume des échanges et accentuer la volatilité.

Les investisseurs suivront également les chiffres hebdomadaires des demandes d’allocations chômage, attendus à 8 h 30 (heure de l’Est), à la recherche de nouveaux indices sur la santé du marché du travail.

Parmi les autres valeurs en forte hausse en début de séance, Rumble RUM.O a bondi de 16% après s'être rebaptisée RUM Group et avoir finalisé son acquisition de la société allemande Northern Data, spécialisée dans l’IA dans le cloud.

Smith & Wesson SWBI.O a bondi de 15,3% après avoir annoncé une hausse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre.

L'action d'Accenture ACN.N a chuté de 11,1% après avoir revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. La société a également annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Dragos et de racheter intégralement runZero et NetRise dans le cadre d'une opération combinée évaluée à 4,18 milliards de dollars.