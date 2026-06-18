Cosmétiques: L'Oréal prend une participation majoritaire dans l'indien Innovist

( AFP / HECTOR RETAMAL )

L'Oréal, le numéro un mondial de la beauté, a annoncé jeudi avoir acquis une participation majoritaire au capital d'Innovist, une plateforme de marques de soins personnels et de beauté indienne, sans dévoiler le montant de l'opération.

"Cette décision stratégique confirme la volonté d'expansion de L'Oréal dans un marché de la beauté en forte croissance en Inde, et complète son portefeuille avec des marques locales adaptées aux consommateurs indiens", a indiqué le groupe français dans un communiqué.

Innovist, fondé en 2019, a développé des marques populaires telles Bare Anatomy et Chemist at Play, avec des capacités internes de recherche et développement et de fabrication.

"En associant le meilleur de l'expertise mondiale de L'Oréal aux produits hautement performants et fondés sur la science d'Innovist, ainsi qu'à sa compréhension profonde du consommateur indien, je suis convaincu que nous sommes prêts à façonner l'avenir de la beauté sur ce marché dynamique", a fait valoir Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal, cité dans le communiqué.

Selon les termes de l'accord, l'équipe fondatrice d'Innovist restera en place en tant qu'actionnaires minoritaires, et continuera à diriger et à développer l'entreprise en collaboration avec L'Oréal Inde. L'Oréal acquiert également les droits de racheter intégralement, à terme, les parts des actionnaires minoritaires.

Le marché indien de la beauté, en pleine croissante, présente un fort intérêt pour les entreprises internationales, mais la gen Z indienne a un goût fort pour les marques nationales, d'où l'intérêt de passer par des partenariats avec des entreprises indiennes, selon des spécialistes.