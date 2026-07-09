Les contrats à terme de Wall Street rebondissent alors que le prix du pétrole recule, les investisseurs évaluant les tensions entre les États-Unis et l'Iran

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,03%, S&P 500 0,2%, Nasdaq 0,6%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé jeudi, alors que les marchés mondiaux et les cours du pétrole se stabilisaient après que de nouvelles frappes américaines contre l’Iran ont ravivé les inquiétudes géopolitiques et menacé de faire capoter les efforts visant à mettre fin à ce conflit qui dure depuis quatre mois.

L’armée américaine a déclaré mercredi avoir lancé de nouvelles frappes contre l’Iran afin de maintenir le détroit d’Ormuz ouvert à la navigation. L’Iran a riposté par des attaques contre le Koweït et Bahreïn, aggravant ainsi une confrontation qui risque de faire dérailler les efforts de cessez-le-feu déjà fragiles.

Cette escalade est survenue quelques heures après que le président Donald Trump a déclaré qu’il estimait qu’un cessez-le-feu provisoire avec l’Iran était « terminé ».

LCOc1 CLc1 , les contrats à terme sur le pétrole ont reculé d’environ 1% jeudi, s’éloignant des plus hauts niveaux atteints depuis deux semaines à la suite des déclarations de Trump.

« Nous avons toujours estimé que le chemin vers un accord de paix durable serait probablement semé d’embûches, avec des flambées périodiques de tensions susceptibles de déclencher des épisodes de volatilité sur les marchés. Mais nous pensons également que les deux parties ont toujours intérêt à maintenir le détroit d’Ormuz ouvert », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

À 5 h 27 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 14 points, soit 0,03%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 14 points, soit 0,19%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 186 points, soit 0,63%.

La recrudescence des tensions a contraint les investisseurs boursiers à revoir leur optimisme récent, selon lequel une résolution éventuelle de la crise pourrait soutenir les actifs risqués. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont clôturé la séance de mercredi en baisse, tandis que le Nasdaq .IXIC a enregistré une légère hausse.

Si la baisse des cours du pétrole brut observée ce jour-là a contribué à stabiliser le sentiment des marchés, les investisseurs sont restés vigilants face au risque inflationniste lié à toute perturbation prolongée des voies d’approvisionnement énergétiques au Moyen-Orient.

Sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de juin, mais le compte-rendu publié mercredi a révélé que quelques responsables estimaient qu’il y avait lieu de relever les coûts d’emprunt avant de finalement convenir de les maintenir à leur niveau actuel.

« Même si les responsables de la politique monétaire devraient maintenir leur position restrictive encore quelque temps, leur discours devrait commencer à s’assouplir dès qu’ils seront davantage convaincus que les effets d’inflation de second tour sont limités », a déclaré Mark Haefele.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux d’ici la fin de l’année.

Les investisseurs suivront de près le rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage, publié à 8 h 30 (heure de l’Est), à la recherche d’indices supplémentaires sur la santé de l’économie, tandis que le président de la Fed de New York, John Williams, doit s’exprimer plus tard dans la journée.

En pré-ouverture, l'action Levi Strauss LEVI.N a reculé de 6%, alors même que le fabricant de jeans avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel.