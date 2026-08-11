Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement alors que l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz pèse sur les cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,05 %, S&P 500 +0,15 %, Nasdaq +0,35 %

* Riot Platforms s'envole après l'annonce d'un accord de 9 milliards de dollars avec Anthropic

* On recule après des chiffres d'affaires nets inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

* Rocket Lab recule après l'annonce d'un retard potentiel du lancement de Neutron

(Mise à jour avec les cours et ajout des commentaires des analystes) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mardi, les signes de progrès vers la réouverture du détroit d'Ormuz ayant pesé sur les cours du pétrole, même si les perspectives d'inflation restaient incertaines.

Les négociations entre Oman et l’Iran concernant le transport maritime dans cette voie navigable cruciale en sont désormais à un stade avancé, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Cette annonce intervient au lendemain d’un échange de revendications entre les États-Unis et l’Iran, qui a compliqué les efforts visant à rouvrir le détroit.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 sont passés en territoire négatif, après avoir progressé de 2 % pour franchir plus tôt dans la séance leur plus haut niveau depuis une semaine. La hausse des coûts de l’énergie a ravivé les craintes d’inflation et les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale.

Les chiffres de l’inflation des prix à la consommation et à la production, attendus plus tard dans la semaine, pourraient influencer les anticipations du marché quant à l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, compte tenu de l’importance accordée à son mandat en matière d’inflation et de la position de son président, Kevin Warsh, en faveur d’un assouplissement des indications prospectives sur les taux.

Selon l’outil CME FedWatch, les traders sont presque également divisés quant à savoir si la banque centrale relèvera ses taux en septembre ou choisira de marquer une pause.

« Le rapport sur l’IPC de juillet permettra d’étayer les arguments pour ou contre une hausse des taux en septembre — non seulement en fonction d’une éventuelle surprise d’un dixième dans un sens ou dans l’autre, mais aussi en fonction de la question de savoir si l’écart entre l’IPC et l’indice PCE sous-jacent commence à se réduire », a déclaré Laura Cooper, stratège en investissements mondiaux et responsable du crédit macroéconomique chez Nuveen.

À 7 h 20 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 27 points, soit 0,05 %, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 11,75 points, soit 0,15 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 103,75 points, soit 0,35 %.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse lundi, les investisseurs évaluant la situation au Moyen-Orient, bien que le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI aient oscillé près de leurs plus hauts historiques.

Le Nasdaq .IXIC , quant à lui, se situe à environ 2,1 % en dessous de son plus haut historique, mais bien au-dessus de ses plus bas niveaux de juillet, lorsque cet indice à forte composante technologique avait chuté de près de 10 % par rapport à son sommet.

Les solides résultats trimestriels enregistrés dans plusieurs secteursont propulsé les actions américaines vers de nouveaux sommets, et les signes indiquant que les investissements liés à l’IA portent leurs fruits ont apaisé certaines inquiétudes.

Riot Platforms RIOT.O a bondi de 17,4 % en pré-ouverture, à la suite d’un article de presse indiquant que l’entreprise de cloud computing avait conclu un accord de 9 milliards de dollars avec Anthropic.

Intel INTC.O a reculé de 1 %, prolongeant ses pertes de lundi, après avoir annoncé la fixation du prix d’une émission d’actions de 20 milliards de dollars.

Rocket Lab RKLB.O a reculé de 5,4 % après avoir semblé repousser le calendrier du premier vol de sa fusée Neutron.

Les actions d’On ONON.N cotées aux États-Unis ont chuté de 16,2 % après que la marque de vêtements de sport a manqué les estimations de chiffre d’affaires de Wall Street.

Hims & Hers Health HIMS.N a perdu 5,4 % après que la société de télésanté a annoncé une perte au deuxième trimestre plus importante que prévu .

La société de GNL Venture Global VG.N a reculé de 6,5 % après que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est légèrement révélé inférieur aux estimations.