Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement à l'approche de la décision de la Fed

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,05 %, S&P 500 0,15 %, Nasdaq 0,30 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont tenté de se redresser mercredi après deux jours de baisse, la baisse des cours du pétrole ayant apporté un certain soulagement dans l'attente tendue de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Cette décision, dont l’annonce est prévue à 14 h, sera déterminante pour le moral des investisseurs, à un moment où la hausse des rendements des bons du Trésor, l’inflation et l’escalade du conflit au Moyen-Orient ont freiné l’appétit pour le risque.

Si les traders estiment à près de 93 % la probabilité d’une hausse, selon l’outil CME FedWatch, l’incertitude persiste.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a été choisi par le président américain Donald Trump dans l’espoir qu’il réduirait les taux d’intérêt. Si la banque centrale maintient ses taux inchangés, cela pourrait remettre en cause sa crédibilité, d’autant plus que M. Warsh a déclaré qu’il restait déterminé à maîtriser les pressions sur les prix, estiment les analystes.

“Nous pensons que les anticipations du marché concernant une hausse des taux sont peut-être trop optimistes”, a déclaré Yung-Shin Kung, directeur général et directeur des investissements chez Mast Investments.

Une hausse des taux pourrait s’avérer un outil peu efficace pour lutter contre les principaux facteurs à l’origine de l’inflation, tels que les droits de douane et le développement des infrastructures d’intelligence artificielle, a-t-il ajouté.

À 4 h 41 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 24 points, soit 0,05 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 11,25 points, soit 0,15 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 87,25 points, soit 0,30 %.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a reculé de 1,3 % depuis le début du mois, à la clôture de mardi.

“Une certaine faiblesse du marché n’a rien de surprenant. Des corrections se sont généralement produites lors de périodes d’incertitude quant à l’orientation de la politique monétaire”, a écrit Brian Levitt, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco.

Les cours du pétrole ont fléchi , suite à une hausse inattendue des stocks de brut américains. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de moins de 1 % à 107,72 dollars, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont glissé de 1,5 % à 104,28 dollars.

Les valeurs énergétiques étaient en territoire négatif. Chevron CVX.N et ConocoPhillips COP.N ont chacune reculé de 0,3 %.

Les valeurs technologiques ont affiché des résultats mitigés dans les échanges avant l’ouverture, Nvidia NVDA.O progressant de moins de 1 % et Meta META.O restant stable. Microsoft

MSFT.O et Apple AAPL.O ont légèrement reculé.

Parmi les fabricants de puces, Intel INTC.O a progressé de plus de 5 %, tandis que Marvell Technology MRVL.O a gagné près de 2 %.

Un appel commun lancé par de hauts dirigeants du secteur de l’IA pour ralentir le développement de cette technologie a assombri les perspectives du secteur technologique, même si l’on ne sait pas encore très bien à quoi ressemblerait un tel ralentissement.