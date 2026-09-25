Les contrats à terme de Wall Street progressent, l’engouement pour l’IA atténuant les craintes liées à la hausse des prix du pétrole et des taux d’intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,31 %, S&P 0,31 %, Nasdaq 0,61 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, l’optimisme lié à l’intelligence artificielle ayant compensé le sentiment baissier dû aux niveaux préoccupants des cours du pétrole et à la hausse des rendements des bons du Trésor.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs Advanced Micro Devices AMD.O , Marvell MRVL.O , Cerebras CRBS.O et Intel

INTC.O ont chacune progressé de 2 %, menant la hausse dans les échanges avant l'ouverture. Les méga-capitalisations Tesla

TSLA.O , Nvidia NVDA.O et SpaceX SPCX.O ont également légèrement progressé.

L'action d'Akamai Technologies AKAM.O a bondi de 21 % après que la société de services informatiques a signé un contrat de services cloud d'une valeur de 11,6 milliards de dollars avec le laboratoire d'IA Anthropic.

L’optimisme qui a régné cette semaine dans le secteur de l’IA s’explique par l’engouement croissant des jeunes consommateurs pour l’application d’IA Muse de Meta META.O et pour un intégré à l’agent d’IA Charm.

L'action du géant des réseaux sociaux s'apprêtait à enregistrer sa cinquième semaine consécutive de hausse. Il s'agirait de la plus forte progression sur cinq semaines depuis fin janvier 2023, la plaçant à moins de 1 % d'une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars. L'action Meta restait stable en pré-ouverture.

À 5 h 15 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 162 points, soit 0,31 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 23,75 points, soit 0,31 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 188 points, soit 0,61 %.

Le secteur des services de communication .SPLRCL , qui comprend Meta, et celui de la technologie .SPLRCT ont enregistré les meilleures performances hebdomadaires parmi les secteurs du S&P 500 .SPX . L’indice de référence et le Nasdaq

.IXIC , à forte composante technologique, s’apprêtaient à afficher des hausses hebdomadaires.

Toutefois, ces hausses ont été freinées par les cours du Brent LCOc1 , qui se maintenaient à plus de 100 dollars le baril , et par le rendement des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR , à 5,1 %, dans un contexte de craintes croissantes d’inflation liées à la prolongation des conflits en Iran et en Ukraine, ainsi qu’à la flambée de la dette publique.

Une lueur d’espoir est venue d’un rapport indiquant que les négociateurs américains et iraniens continuaient d’explorer une sortie progressive de la guerre, qui impliquerait la réouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran et la levée du blocus économique par Washington.

Les opérateurs estiment à 71 % la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, contre environ 50 % en début de semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les responsables politiques, notamment le président de la Fed de New York, John Williams, le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, et la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, devraient réitérer leur position restrictive en matière de politique monétaire lors de leurs interventions prévues plus tard dans la journée.

Les chiffres des biens durables pour le mois d’août seront également publiés à 8 h 30 (heure de l’Est).

Le titre People' PPLI.O a progressé de 9,4 % après la publication d'un article indiquant que MGM Resorts International

MGM.N était en pourparlers concernant une offre d'achat sur la société de services en ligne.