Une semaine sur les marchés : le recap du 21 au 25 septembre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 21 septembre

CAC 40 : +0,92% à 8.138,94 points et 3 milliards d'euros échangés

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, portées par les espoirs ‌d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient, en plus du recul des cours pétroliers. L'indice Euro Stoxx 50 a progressé de 1,31%. Les données satellitaires montrent que le volume de pétrole saoudien transitant par le détroit d'Ormuz s'élevait en moyenne à 2,9 millions de barils par jour au ​cours des six derniers jours, contre seulement 700.000 barils par jour en août.

La ‌prudence reste toutefois de mise face aux menaces persistantes sur le terrain, les Houthis du Yémen s'efforçant d'isoler la côte de la mer Rouge des zones encore contrôlées par les forces soutenues par l'Arabie saoudite.

Outre-Altantique, on se demande ce qui peut arrêter les marchés américains : la Bourse de New York a clôturé sur de nouveaux sommets. L'indice Nasdaq a décroché un nouveau record en clôture, à 27.122,09 points (+2,26%). L'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 1,49% et le Dow Jones a gagné 0,71%. Meta (Facebook, Instagram) s'est envolé de 11,43% à 741,24 dollars, enregistrant sa meilleure séance depuis le 9 avril 2025.

Et le groupe de puces électroniques AMD (+9,95% à 615,52 dollars) a fait son entrée dans le cercle restreint des entreprises à la valorisation boursière supérieure à 1.000 milliards de dollars.

Comme à leur habitude, les taux obligataires ont suivi le mouvement baissier de l'or noir: le rendement des emprunts de l'État américain à dix ans évoluait autour de 4,95% vers 20H15 GMT contre 5% à la clôture vendredi.

Valeur en vue

Société Générale signe une belle séance après avoir relevé un objectif de performance clef et annoncé davantage de mesures de réduction de coûts, le groupe présentant ​sa feuille de route stratégique pour 2029, qui forme la deuxième étape du plan de redressement de son directeur général Slawomir Krupa. La banque rouge et noire a déclaré viser en 2029 une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE), mesure de ​sa profitabilité, comprise entre 13% et 14%, et celle-ci pourrait dépasser 15% à partir de 2030.

Mardi 22 septembre

CAC 40 : +0,2% à 8.154,91 points et 3,3 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 a enchaîné une deuxième séance dans le vert. Sur le front géopolitique, Donald Trump a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies que les Etats-Unis se trouvaient face à un choix entre "anéantir" l'Iran et parvenir à un accord avec Téhéran. Le président américain a toutefois privilégié la perspective diplomatique, estimant qu'un accord pourrait être conclu après les élections législatives américaines de novembre.

Les investisseurs ont également suivi avec attention les développements sur le marché pétrolier. L'Arabie saoudite s'apprête à remettre en service son oléoduc Est-Ouest, après une attaque de drones qui avait entraîné l'interruption de cette importante voie d'acheminement. Le royaume pourrait par ailleurs reprendre rapidement ses exportations de brut depuis le port de Yanbu, sur la mer Rouge.

La Bourse de New York a, elle, fini en ordre dispersé mardi, le Dow Jones ayant terminé dans le rouge tandis que le Nasdaq s'est établi à un record de clôture, pour une deuxième séance consécutive, dans le sillage des gains enregistrés par des valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle (IA). Par ailleurs, les investisseurs attendent le sommet prévu jeudi à Washington entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, avec la perspective que les deux dirigeants décident de prolonger leur trêve commerciale et évoquent la possibilité d'instaurer une forme de régulation de l'IA.

Valeurs en vue

Une publication très appréciée pour Vusion qui gagne 13,7% sur la séance. Au premier semestre 2026, le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique a enregistré un chiffre d'affaires de 820 millions d'euros, en progression de 34%, et un chiffre d'affaires ajusté de 839 millions d'euros (29% à données publiées et 37% à taux de change et droits de douane constants). Vusion a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels et vise une croissance de son chiffre d'affaires ajusté entre 15 et 20% (à taux de change et droits de douane constants), ainsi qu'une expansion de la marge d'Ebitda ajusté de plus de 100 points de base.

Mercredi 23 septembre

CAC 40 : -0,39%, à 8.123,41 points et 3 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a fini en léger recul alors que les investisseurs ont encaissé une nouvelle hausse des prix du pétrole, avec un baril de Brent dépassant à nouveau le cap symbolique des 100 dollars, en raison des incertitudes au Moyen-Orient. Un cargo a pris feu dans le stratégique détroit d'Ormuz après avoir été touché par un projectile "d'origine inconnue", a indiqué mercredi l'agence de sécurité maritime britannique, UKMTO.

Après une matinée d'accalmie, les taux d'intérêt des dettes des Etats ont à nouveau flambé partout, en raison de cette nouvelle hausse des prix du pétrole qui ravive les craintes inflationnistes. Le rendement des obligations françaises a bondi de 0,15 point de pourcentage par rapport à la veille, à 4,65%, au plus haut depuis 2008. L'équivalent allemand, référence en Europe, s'est hissé à 3,55%, contre 3,46% la veille. Le "spread", l'écart entre les deux, a donc grimpé à 1,10 point de pourcentage, contre 1,04 la veille, signe de la défiance croissante envers la signature de la France, où les incertitudes politiques et budgétaires pèsent sur la perception des investisseurs. Il s'agit d'un niveau jamais vu depuis 2012.

Valeurs en vue

Meta continue à engranger les séances de progression, boosté par la popularité de Muse, son nouvel assistant IA qui caracole en tête des classements de l'App Store. Les investisseurs attendent également le modèle d'IA de nouvelle génération du groupe, baptisé "Watermelon", dont la sortie est prévue à la fin du mois prochain. Contrairement aux chatbots traditionnels, Muse est conçu pour exécuter des tâches en plusieurs étapes comme la réservation de restaurants, les appels téléphoniques et l'envoi d'e-mails. Sa popularité fulgurante donne aux analystes l'assurance que Meta peut s'appuyer sur ses solides racines dans les médias sociaux pour créer une application virale à l'ère de l'IA. Depuis le début du mois de septembre, le titre de la société de Mark Zuckerberg a progressé de près de 30%.

Jeudi 23 septembre

CAC 40 : -0,52% à 8.081, 43 points et 3,5 milliards d'euros échangés

La séance

C'est rouge une nouvelle fois à Paris comme les autres marchés en Europe face à l'envolée des cours du pétrole et la poursuite de la hausse des taux d'intérêt. Les investisseurs ont perdu l'espoir d'un accord à New York entre les Etats-Unis et l'Iran, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, pour ramener la paix autour des détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb.

Par ailleurs, les taux d'intérêt attachés aux emprunts français ont continué de s'envoler. Les obligations françaises à dix ans affichent un rendement de près de 4,69% (contre 4,66% la veille), soit plus d'un point de pourcentage de plus que le "Bund" allemand à dix ans (près de 3,60%, contre 3,55% la veille). La hausse est cependant mondiale, reflétant également la hausse des prix de l'énergie qui nourrit les risques d'inflation, et la bonne tenue de l'activité dans certains pays.

La hausse des rendements pèse aussi sur la tendance à Wall Street : le rendement des emprunts de l'État américain à long terme (30 ans) a touché en séance un plus haut depuis 2004, à 5,50%. Son équivalent à 10 ans évoluait à 5,21% vers 20H30 GMT, après avoir touché 5,22%, des niveaux plus vus depuis 2007.

La place américaine a aussi suivi avec attention la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à la Maison Blanche jeudi, après que Pékin et Washington ont décidé de prolonger la veille leur trêve commerciale jusqu'au 10 janvier.

Valeur en vue

L'action MGM Resorts International a cédé après l'abandon par People Inc. de son projet de rachat du groupe de casinos. La société de Barry Diller, anciennement connue sous le nom d'IAC, avait proposé il y a près de quatre mois d'acquérir les actions qu'elle ne détenait pas encore pour 48,30 dollars par titre. People Inc. possède actuellement environ 26,1% du capital de MGM. Barry Diller a justifié cette décision par la complexité de l'opération et par plusieurs éléments qui n'ont pas évolué comme le groupe l'espérait. Le niveau élevé de dette qu'aurait entraîné le financement du rachat a notamment pesé dans la décision. People Inc. renonce donc, pour le moment, à son projet visant à retirer MGM Resorts de la cote. Le groupe ne ferme toutefois pas la porte à de nouvelles discussions avec MGM Resorts.

Vendredi 24 septembre

CAC 40 :

La séance

Les marchés actions européens évoluent en territoire positif pour cette dernière séance de la semaine. A Paris, le CAC 40 retrouve des couleurs après deux séances consécutives de baisse et avance de 0,27%, à 8 103 points. La tendance est plus nettement haussière ailleurs en Europe, avec un Euro Stoxx 50 en progression de 0,87% et un DAX en hausse de 0,82%.

Valeur en vue

Airbus est lanterne rouge du CAC 40. Le géant de l'aéronautique a déclaré jeudi avoir identifié et maîtrisé un «problème de qualité» au niveau de la structure du fuselage de son avion A321neo, mais que les appareils pouvaient continuer à voler car cela ne présentait pas de risque pour la sécurité. Ce défaut concerne environ 500 appareils, dont environ 250 déjà en service et 250 en cours de production, selon une source proche du dossier. L'A321neo, le plus grand et le plus populaire des avions monocouloirs d'Airbus, peut accueillir jusqu'à 244 passagers et est conçu pour parcourir des distances allant jusqu'à 4 000 milles marins (7 400 km). Ce défaut n'affecte pas l'A321XLR, le modèle à plus longue portée du constructeur, a précisé la source, qui ne pouvait s'exprimer publiquement sur ce sujet confidentiel.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse