Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce aux espoirs d'un cessez-le-feu en Iran ; les résultats financiers au centre de l'attention

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,4%, S&P 500 +0,6%, Nasdaq +1,4%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, les nouveaux efforts de médiation au Moyen-Orient ayant redonné confiance aux investisseurs, tandis que ces derniers se tournaient vers les résultats des entreprises, qui pourraient s'avérer déterminants pour le marché de l'IA alors qu'il fait face à des pressions persistantes.

Les marchés évaluaient les signaux contradictoires émanant du conflit entre les États-Unis et l’Iran après qu’un haut responsable iranien eut déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs visant un cessez-le-feu de dix jours.

Les tensions dans cette guerre qui dure depuis près de cinq mois se sont exacerbées ces derniers jours, les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ayant annoncé leur intention d’imposer un blocus naval à l’Arabie saoudite, ce qui accroît les risques pesant sur l’approvisionnement énergétique mondial et les échanges commerciaux au-delà du Golfe.

Pourtant, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis un mois, les investisseurs s’accrochant à l’espoir d’une résolution, bien que les marchés aient vu un optimisme similaire s’estomper à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. O/R

La baisse des cours du pétrole a contribué à soutenir les actions, les titres des semi-conducteurs, récemment malmenés, menant la hausse avant l’ouverture. L’ETF iShares Semiconductor

SOXX.O a progressé de 3,8%.

“Même si le rétablissement complet de la confiance dans le secteur du transport maritime et de la production pétrolière pourrait prendre plus de temps que prévu, nous nous attendons à une répercussion limitée sur l’inflation sous-jacente, ce qui empêchera les banques centrales de resserrer leur politique monétaire de manière agressive”, a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

“Cela signifie que la croissance des bénéfices devrait rester un moteur clé du marché boursier.”

Ces derniers temps, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont subi de fortes pressions, les investisseurs se demandant si la puissante remontée enregistrée cette année dans ce secteur n’était pas allée trop loin.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à plus de 20% en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière, même si l’indice affiche toujours une hausse d’environ 66% sur l’année.

À 5h19 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 189 points, soit 0,36%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 43 points, soit 0,57%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 415,75 points, soit 1,44%.

La récente volatilité des valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui s’est ensuite propagée à l’ensemble des marchés, a entraîné les principaux indices de Wall Street vers trois séances consécutives de baisse, malgré un début prometteur de la saison des résultats du deuxième trimestre.

Cette semaine, l’attention des investisseurs se portera sur les résultats d’Alphabet GOOGL.O et d’Intel INTC.O , qui pourraient aider à déterminer si le secteur de l’IA dispose encore d’une marge de progression, dans un contexte d’attentes de bénéfices élevées .

Pour ajouter à l’incertitude, le président Donald Trump a annoncé lundi l’instauration de droits de douane de 50% sur un large éventail de produits importés du Canada, ouvrant ainsi un nouveau front potentiel dans la guerre commerciale mondiale. L’administration américaine a déclaré que cette mesure était une riposte au traitement réservé par le Canada aux voitures, à l’alcool et aux produits laitiers fabriqués aux États-Unis.

Parmi les valeurs individuelles, Nebius NBIS.O a progressé de 7,7% après que Nvidia NVDA.O a révélé détenir une participation passive de 9,3% dans cette entreprise spécialisée dans l’IA dans le cloud.