Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient ; le secteur de la santé sous les feux de l'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bristol Myers Squibb en hausse après l'annonce de discussions en vue d'une fusion

* SpaceX, AMD et Eli Lilly figurent parmi les entreprises qui publient leurs résultats cette semaine

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,89%, S&P +0,54%, Nasdaq +0,28%

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout des commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lundi , les signes d’apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant fait baisser les cours du pétrole brut , tandis que les investisseurs se préparaient à une nouvelle semaine riche en résultats d’entreprises et en données économiques.

Les traders ont également évalué une éventuelle consolidation dans le secteur de la santé après la publication d’un article indiquant que Bristol Myers Squibb BMY.N et AstraZeneca AZN.L avaient engagé des discussions préliminaires en vue d’une fusion . Un accord pourrait donner naissance à l’un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, d’une valeur de près de 400 milliards de dollars.

L'action de la société américaine a progressé de 6% en pré-ouverture, tandis que celle de son concurrent britannique reculait de 5%.

Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des discussions avec l'Iran en vue de la réouverture du détroit d'Ormuz auraient lieu dans le courant de la journée de lundi. L'Iran a toutefois démenti ces propos.

Les cours du Brent LCOc1 ont reculé de 5%, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui reflète les anticipations de taux d’intérêt à court terme, a baissé de 5,4 points de base. La hausse des coûts énergétiques depuis le début du conflit a alimenté les inquiétudes quant à ses répercussions sur l’économie mondiale.

Après que les résultats d’Amazon AMZN.O et de Microsoft

MSFT.O publiés la semaine dernière ont apaisé certaines inquiétudes quant à l’absence de preuves que les dépenses élevées en intelligence artificielle portent leurs fruits, les investisseurs seront attentifs aux performances des autres grands noms.

“L’augmentation de la dette publique, la hausse des émissions obligataires et la persistance de l’inflation ont toutes contribué à un renchérissement du coût du capital, faisant du bénéfice le principal moteur des rendements. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre”, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs.

SpaceX SPCX.O publiera mardi ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse , et ses dépenses en IA ainsi que les bénéfices tirés de son réseau de communications par satellite Starlink feront l’objet d’une attention particulière.Son action, qui s’échange depuis près de trois semaines en dessous de son prix d’introduction de 135 dollars, a reculé de 0,9%.

Parmi les autres entreprises liées à l’IA qui publient leurs résultats cette semaine figurent Palantir PLTR.O , Advanced Micro Devices AMD.O , ainsi queles sociétés de stockage de données SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O .

Micron MU.O a perdu 3,2% après que Reuters a rapporté que son concurrent chinois CXMT 688825.SS envisageait la construction d’une deuxième usine de puces mémoire à Pékin et menait des négociations de financement avec un pôle de fabrication technologique soutenu par les autorités locales.

À 7 h 15 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 466 points, soit 0,89%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 40,25 points, soit 0,54%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 80,5 points, soit 0,28%.

Wall Street a connu un mois de juillet difficile, plombé par les inquiétudes mondiales concernant l’évolution de l’intelligence artificielle , les futures hausses des taux d’intérêt et un conflit qui fait rage au Moyen-Orient.

Pour ajouter à l'incertitude, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a évoqué l'idée de réduire la fréquence des réunions de fixation des taux , selon un article — conformément à son projet de réduire les indications de la Fed sur les taux.

Les opérateurs tablent sur une probabilité de 64% que la banque centrale relève ses taux d’intérêt en septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les secteurs de la santé, de la consommation et de l’énergie seront également au centre de l’attention, avec la publication cette semaine des résultats d’Eli Lilly LLY.N , de McDonald’s

MCD.N et d’Occidental Petroleum OXY.N , entre autres.

La semaine sera également marquée par la publication de plusieurs rapports sur le marché du travail, notamment les chiffres officiels de l'emploi non agricole attendus vendredi. Une enquête sur l'activité des entreprises, prévue plus tard dans la journée, devrait donner aux marchés une image plus précise de la santé du secteur manufacturier au mois de juillet.

Les opérateurs ont également suivi de près l’intervention conjointe des États-Unis et du Japon sur les marchés des changes visant à enrayer la chute du yen JPY= .