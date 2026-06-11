Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce au rebond du secteur technologique et aux espoirs de paix au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,64%, S&P 500 +0,56%, Nasdaq +0,98%

* Oracle recule après avoir annoncé des prévisions de dépenses supérieures aux estimations

* Attente des données sur l'IPP et des demandes hebdomadaires d'allocations chômage

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Joel Jose et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, les investisseurs recherchant des opportunités d'achat parmi les valeurs technologiques malmenées et se montrant optimistes face aux signes de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Les fabricants de puces électroniques ont rebondi après que la vague de ventes de mercredi a fait chuter les principaux indices de Wall Street de plus de 1% et entraîné les valeurs technologiques en territoire de correction, soit une baisse de 10 % par rapport à leur plus haut historique .

Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O et Micron Technology MU.O ont progressé de 0,75% à 4,4% dans les échanges avant l'ouverture.

Les États-Unis et l'Iran se sont livrés à des frappes aériennes jeudi, mais trois sources iraniennes et un responsable européen ont déclaré que les deux pays échangeaient des messages sur les détails d'un mémorandum après être parvenus à un accord politique, même si certaines questions devaient encore être discutées en détail.

“Les marchés ont rebondi après les derniers échanges militaires entre les États-Unis et l'Iran, mais les investisseurs restent concentrés sur les données d'inflation, les décisions des banques centrales et la pérennité de la croissance mondiale dans un contexte de risques géopolitiques et énergétiques élevés”, a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY.

Les anticipations selon lesquelles les négociations visant à rouvrir le détroit d’Ormuz étaient en bonne voie ont contribué à faire baisser les cours du pétrole LCOc1 CLc1 . O/R

À 7h24 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 322 points, soit 0,64%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 gagnaient 41 points, soit 0,56%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 278,75 points, soit 0,98%.

Le S&P 500 a chuté d'environ 4% depuis qu'il a atteint un record de clôture début juin, les investisseurs étant confrontés à des valorisations tendues dans le secteur technologique et à des inquiétudes concernant un resserrement de la politique monétaire, alors que le conflit au Moyen-Orient fait flamber les prix de l'énergie et attise l'inflation .

L'entrée en bourse très attendue vendredi de SpaceX, la société d'Elon Musk, dont la valorisation devrait s'élever à 1 750 milliards de dollars, pourrait également mettre à l'épreuve la reprise observée cette année, qui a à plusieurs reprises propulsé les actions à des niveaux records.

Les investisseurs suivront également de près le rapport mensuel sur les prix à la production aux États-Unis et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, attendus à 8h30 (heure de l'Est), afin d'obtenir davantage d'indices sur l'orientation de la politique de la Réserve fédérale avant la réunion de la semaine prochaine.

L'inflation à la consommation aux États-Unis a augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en mai, selon les données publiées mercredi, alimentée par la flambée des prix des produits énergétiques dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Parmi les valeurs en mouvement, l'action Oracle ORCL.N a plongé de 8,7% après avoir annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street, soulignant les importantes dépenses nécessaires pour développer son infrastructure d'IA.

Les actions de Navan NAVN.O ont bondide 18,3% après que l'agence de réservation de voyages d'affaires a relevé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation, invoquant une forte demande en voyages d'affaires et la croissance de sa clientèle d'entreprises.