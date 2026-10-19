Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce au rebond des valeurs liées à l'IA ; le pétrole et les taux d'intérêt reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,03%, S&P 0,47%, Nasdaq 0,99%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lundi, les valeurs liées à l'intelligence artificielle ayant rebondi après la forte correction de la semaine dernière, tandis que la baisse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor a renforcé l'optimisme des investisseurs.

L'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite

.IXIC ont enregistré vendredi leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, sous la pression des entreprises technologiques, alors que les craintes s'intensifiaient quant au fait que la hausse des taux d'intérêt pourrait freiner les investissements dans les infrastructures d'IA, en particulier chez les opérateurs de centres de données.

Cependant, les actions liées à l’IA, telles que CoreWeave

CRWV.O , ont progressé de 1,3% lors des échanges avant l’ouverture lundi, tandis que Broadcom AVGO.O a gagné 2,3%. Les valeurs de très grande capitalisation ont également progressé, Nvidia NVDA.O enregistrant une hausse de 1,1%. Amazon.com AMZN.O et Meta Platforms META.O ont affiché une légère hausse.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,8% pour s’établir à environ 107 dollars le baril, suite à la décision du président américain Donald Trump de lever certaines sanctions à l’encontre de la Russie. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré samedi que le président disposerait d’un délai pouvant aller jusqu’à 60 jours pour évaluer l’impact économique d’une telle mesure. O/R

Dans le même temps, le rendement de référence des obligations à 10 ans US10YT=RR a reculé à 5,085%.

Par ailleurs, l’Iran a signalé qu’un autre pétrolier avait heurté une mine dans le détroit d’Ormuz, tandis que les coûts de transport et d’assurance maintenaient les prix du pétrole pour livraison immédiate à un niveau nettement plus élevé.

À 4 h 59 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 18 points, soit 0,03%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 36 points, soit 0,47%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 292,25 points, soit 0,99%.

Les investisseurs se préparent également à une semaine chargée en résultats pour les grandes entreprises technologiques. Meta META.O devrait dépasser les estimations de Wall Street lors de la publication de ses résultats cette semaine. Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk, doit publier ses résultats mercredi, tandis que SpaceX SPCX.O devrait publier les siens mardi.

Netflix NFLX.O , General Motors GM.N et GE Aerospace

GE.N font également partie des entreprises qui publieront leurs résultats cette semaine.

L'action Intel a progressé de 3,8% après que JPMorgan a relevé la note du titre de “sous-pondérer” à “neutre”.

Red Cat Holdings RCAT.O a grimpé de 6,9% après que le fabricant de drones a annoncé son intention d’acquérir le fabricant autrichien de moteurs et de pièces de moteurs Steyr Motors 4X0.VI dans le cadre d’une opération évaluée à environ 204,8 millions d’euros (230 millions de dollars).