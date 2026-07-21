Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs poursuivent leur rebond ; les résultats financiers au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,3 %, S&P 500 +0,4 %, Nasdaq +1,2 %

* 3M en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

* Trump prépare de nouveaux droits de douane à l'encontre de dizaines de pays, selon le Financial Times

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Avinash P

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, les valeurs des semi-conducteurs poursuivant leur rebond après la récente vague de ventes, tandis que les investisseurs attendaient les résultats des grands groupes technologiques pour mieux cerner l'avenir du secteur de l'intelligence artificielle.

Les marchés ont également évalué les signaux contradictoires émanant du conflit entre les États-Unis et l'Iran après qu'un haut responsable iranien a déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs pour un cessez-le-feu de dix jours.

Les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont déclaré lundi qu'ils imposeraient un blocus naval à l'Arabie saoudite, ouvrant ainsi un nouveau front potentiel contre les États-Unis dans leur guerre avec l'Iran et aggravant la menace qui pèse sur l'approvisionnement énergétique mondial et le commerce au-delà du Golfe.

Les contrats à terme sur le Brent sont revenus à environ 90 dollars le baril après avoir enregistré des pertes en début de séance. O/R

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, récemment malmenées, étaient en tête des hausses avant l’ouverture des marchés. L’ETF iShares Semiconductor SOXX.O a grimpé de 4 %, enregistrant une hausse pour la deuxième journée consécutive.

« Même si le rétablissement complet de la confiance dans le secteur du transport maritime et de la production pétrolière pourrait prendre plus de temps que prévu, nous nous attendons à une répercussion limitée sur l’inflation sous-jacente, ce qui empêchera les banques centrales de resserrer leur politique monétaire de manière agressive », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

« Cela signifie que la croissance des bénéfices devrait rester un moteur clé du marché boursier. »

Ces derniers temps, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont subi de fortes pressions, les investisseurs se demandant si la puissante remontée enregistrée cette année dans ce secteur n’était pas allée trop loin, et s’interrogeant sur l’absence de rendements tangibles sur les investissements colossaux réalisés par les hyperscalers.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à plus de 20 % en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière, même si l’indice affiche toujours une hausse d’environ 66 % depuis le début de l’année.

À 7 h 21 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 155 points, soit 0,3 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 30,25 points, soit 0,4 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 346 points, soit 1,2 %.

La récente volatilité des valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui s’est ensuite propagée à l’ensemble des marchés, a entraîné les principaux indices de Wall Street vers trois séances consécutives de baisse, malgré un début prometteur de la saison des résultats du deuxième trimestre et des chiffres d’inflation en baisse.

Cette semaine, l’attention des investisseurs se portera sur les résultats d’Alphabet GOOGL.O et d’Intel INTC.O , qui pourraient aider à déterminer si le secteur de l’IA dispose encore d’une marge de progression, dans un contexte d’attentes de bénéfices élevées .

Pour ajouter à l’incertitude, le président Donald Trump a annoncé lundi l’instauration de droits de douane de 50 % sur un large éventail de produits importés du Canada. L’administration américaine a déclaré que cette mesure était une réponse au traitement réservé par le Canada aux voitures, à l’alcool et aux produits laitiers fabriqués aux États-Unis.

Le Financial Times a rapporté que M. Trump devrait imposer de nouveaux droits de douane à des dizaines de pays dès cette semaine, son droit de douane mondial de 10 % devant expirer vendredi.

Parmi les premiers à réagir, l’action 3M MMM.N a progressé de 5,4 % après que le géant industriel a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

Nebius NBIS.O a progressé de 6,5 % après que Nvidia

NVDA.O a révélé détenir une participation passive de 9,3 % dans cette entreprise spécialisée dans l’IA dans le cloud.

Le titre Equifax EFX.N a chuté de 12,4 % après que l'agence de notation a annoncé des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations.