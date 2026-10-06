Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que les taux et le prix du pétrole reculent

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,55%, S&P 500 +0,25%, Nasdaq +0,33%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, les rendements des bons du Trésor ayant reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et les cours du pétrole ayant baissé, offrant ainsi un certain soulagement aux investisseurs à l'approche de la saison des résultats trimestriels.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé lundi à un niveau record, porté par les poids lourds Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O , les investisseurs continuant de miser sur le boom de l'IA qui a propulsé les marchés boursiers vers des sommets historiques.

Nvidia a progressé de 0,7% dans les échanges avant l’ouverture et affichait une capitalisation boursière de 5.800 milliards de dollars.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a clôturé lundi à seulement 0,6% en dessous de son plus haut niveau atteint mi-août, et un nouveau record pour cet indice signifierait que le marché haussier entamé en octobre 2022 reste intact.

L’optimisme autour du secteur de l’IA et les prévisions de résultats solides des entreprises ont permis aux actions américaines de surperformer leurs homologues mondiales au cours des six derniers mois, malgré la hausse des prix de l’énergie et un été marqué par la volatilité des marchés obligataires, qui a alimenté les craintes d’un resserrement de la politique monétaire.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR est tombé à 5,626%, après avoir atteint la veille son plus haut niveau depuis 2002, à 5,702%.

La publication, la semaine dernière, d’un rapport sur l’emploi plus faible que prévu a tempéré les anticipations concernant des hausses de taux cette année. Les opérateurs estiment désormais à 78% la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci, même si une hausse des taux en décembre reste largement anticipée par les marchés, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les cours du pétrole ont reculé de plus de 1% mardi , le Brent LCOc1 s'échangeant à 98,58 dollars, les exportations de brut du Moyen-Orient, qui ont bien résisté, et la libération d'urgence de stocks par le G7 ayant apaisé les craintes liées à l'offre. O/R

Les actions des "Magnificent Seven" ont légèrement progressé, Meta META.O , Tesla TSLA.O et Amazon.com AMZN.O gagnant chacune environ 0,6%, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs, telles qu’Intel INTC.O et Micron Technology MU.O , ont légèrement reculé.

À 5h50 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 281 points, soit 0,55%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 19,5 points, soit 0,25%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 102 points, soit 0,33%.

La saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine avec la publication des comptes des grandes banques américaines.

Selon les données de LSEG, les analystes tablent en moyenne sur une hausse de plus de 30% des bénéfices du S&P 500 en glissement annuel pour ce trimestre, grâce en grande partie aux valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Parmi les titres qui se sont particulièrement démarqués, Option Care Health OPCH.O a bondi de 21,4% après que le groupe de santé McKesson et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice auraient été sur le point de conclure un accord pour racheter , le fournisseur de services de perfusion, pourprès de 5 milliardsde dollars .

L'action Mattel MAT.O a légèrement reculé après qu'un actionnaire majoritaire a exhorté le fabricant de Barbie à envisager une cession, estimant que la progression de ses performances et de sa rentabilité était au point mort, selon une lettre consultée par Reuters.