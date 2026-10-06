Sept pays, dont l'Inde, candidats pour organiser les Jeux olympiques de 2036

Les anneaux olympiques devant le siège du CIO lors d'une réunion du Comité exécutif à la Maison de l'Olympisme à Lausanne
Sept pays, dont l'Inde, l'Allemagne et le Qatar, sont en lice pour accueillir les Jeux olympiques d'été de 2036, a annoncé mardi le Comité international olympique (CIO).
La Hongrie, la Turquie, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud complètent la liste des candidats, qui mènent actuellement des discussions préliminaires avec le CIO. Une liste restreinte sera établie en mars prochain et certains pays passeront à la phase de dialogue stratégique.
La commission exécutive du CIO ouvrira ensuite un dialogue ciblé en décembre 2028 avec un nombre restreint d'hôtes pressentis avant une décision finale attendue mi-2029, a précisé le CIO dans un communiqué.
Les autres pays intéressés ont jusqu'au 31 octobre pour se manifester, mais l'arrivée de nouveaux candidats semble peu probable à moins de quatre semaines de la date limite.
Los Angeles accueillera les Jeux d’été de 2028 et Brisbane, en Australie, les organisera quatre ans plus tard.
(Rédigé par Karolos Grohmann, version française VIncent Daheron, édité par Zhifan Liu)
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