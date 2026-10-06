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Sept pays, dont l'Inde, candidats pour organiser les Jeux olympiques de 2036
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 13:00

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Les anneaux olympiques devant le siège du CIO lors d'une réunion du Comité exécutif à la Maison de l'Olympisme à Lausanne

Les anneaux olympiques devant le siège du CIO lors d'une réunion du Comité exécutif à la Maison de l'Olympisme à Lausanne

Sept ‌pays, dont l'Inde, l'Allemagne et le ​Qatar, sont en lice pour accueillir les Jeux olympiques d'été de 2036, a ​annoncé mardi le Comité international olympique (CIO).

La Hongrie, la Turquie, ​l'Afrique du Sud ⁠et la Corée du Sud complètent ‌la liste des candidats, qui mènent actuellement des discussions préliminaires avec le ​CIO. ‌Une liste restreinte sera établie en ⁠mars prochain et certains pays passeront à la phase de dialogue stratégique.

La commission ⁠exécutive du ‌CIO ouvrira ensuite un dialogue ⁠ciblé en décembre 2028 avec un nombre ‌restreint d'hôtes pressentis avant une ⁠décision finale attendue mi-2029, a précisé ⁠le CIO ‌dans un communiqué.

Les autres pays intéressés ont ​jusqu'au 31 ‌octobre pour se manifester, mais l'arrivée de nouveaux candidats semble ​peu probable à moins de quatre semaines de la date ⁠limite.

Los Angeles accueillera les Jeux d’été de 2028 et Brisbane, en Australie, les organisera quatre ans plus tard.

(Rédigé par Karolos Grohmann, version française VIncent Daheron, édité par ​Zhifan Liu)

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