Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que les taux d'intérêt et les cours du pétrole reculent à la veille de la publication des chiffres de l'emploi

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,51 %, S&P 0,5 %, Nasdaq 0,83 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, les rendements des bons du Trésor ayant baissé en raison de la diminution des risques de hausse des taux d’intérêt ce mois-ci et des prix du pétrole s’étant détendus, tandis que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l’emploi prévu plus tard dans la journée.

Les cours du Brent LCOc1 sont passés sous la barre des 100 dollars le baril après l’annonce selon laquelle l’Union européenne aurait discuté de nouvelles mises sur le marché de stocks de diesel et de brut, même si aucune nouvelle n’a été communiquée concernant la résolution du conflit au Moyen-Orient.

Les valeurs technologiques et les grandes capitalisations ont mené la hausse. Nvidia NVDA.O a gagné près de 0,9 %, tandis que Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont progressé d’environ 1 % chacun. Alphabet GOOGL.O et Tesla

TSLA.O ont chacun progressé de près de 1 %.

Nike NKE.N a chuté de 10 % après que le fabricant américain de vêtements de sport a annoncé une baisse inattendue

et brutale de son chiffre d'affaires annuel en raison de la faiblesse du marché chinois, annoncé des suppressions d'emplois et décidé de restructurer ses divisions commerciales mondiales.

L’attention des investisseurs se portera désormais sur les données relatives aux emplois non agricoles pour le mois de septembre, qui seront publiées à 8 h 30 (heure de l’Est); les économistes s’attendent à un ralentissement de la croissance de l’emploi aux États-Unis et à ce que le taux de chômage reste stable à 4,1 % pour le troisième mois consécutif.

Les investisseurs évalueront ces données à la lumière d’autres indicateurs publiés en début de semaine, qui faisaient état d’ une activité économique robuste et d’une hausse des prix plus lente que prévu , mais toujours supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Le rapport sur l'inflation et les déclarations d’au moins deux hauts responsables s’opposant à une nouvelle hausse des taux en octobreont conduit les investisseurs à parier sur un « statu quo » de la Réserve fédérale à la fin du mois.

À 4 h 59 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 259 points, soit 0,51 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 38,75 points, soit 0,5 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 256 points, soit 0,83 %.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US10YT=RR , plus sensible aux anticipations de taux, s’est maintenu près du plus bas niveau atteint depuis plus d’une semaine jeudi, lorsque les investisseurs ont évoqué un profil risque/rendement amélioré à la suite de la récente vague de ventes.

Les opérateurs estiment à 76 % la probabilité que les taux de la Fed restent inchangés en octobre, selon l'outil FedWatch du CME Group, contre environ 29 % il y a une semaine.

Malgré les hausses enregistrées ce jour, les principaux indices de Wall Street devraient terminer la semaine en baisse, le S&P 500 .SPX s'apprêtant à reculer de 1 %.

Ces baisses s'expliquent en grande partie par la pression exercée par les rendements des bons du Trésor, qui ont atteint cette semaine leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies en raison de l'inflation et des inquiétudes croissantes liées à l'endettement dans les économies développées.

Vendredi sera également marqué par la publication des chiffres d’août sur les commandes industrielles, ainsi que par les déclarations de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan.

Parmi les autres titres, l’ MRNA.O de Moderna a progressé de 2,3 % après que l’opérateur de l’indice Nasdaq NDAQ.O a annoncé que le fabricant de vaccins remplacerait Warner Bros. Discovery WBD.O dans l’indice Nasdaq-100 .NDX à compter du 9 octobre.

Reflétant le climat général d’appétit pour le risque, le bitcoin BTC= a progressé de 2 %, tandis que Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O ont chacun gagné près de 3 %.