Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que les États-Unis et l'Iran suspendent les hostilités

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,85%, S&P 500 +0,87%, Nasdaq +1,49%

Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé lundi, après l'annonce par les États-Unis et l'Iran d'une trêve au cours du week-end, ce qui a entraîné une forte baisse des cours du pétrole.

Un large éventail de titres sensibles aux cours de l’énergie a progressé lors des échanges avant l’ouverture. Les compagnies aériennes, notamment Delta DAL.O et American AAL.O , figuraient parmi les plus fortes hausses, avec des gains respectifs de 2,6% et 3%. Les opérateurs de croisières Royal Caribbean RCL.N et Carnival CCL.N ont chacun progressé de 3,2%.

La chute de 6,3% du prix du Brent LCOc1 , à 90,6 dollars le baril, a pesé sur les actions des sociétés énergétiques telles qu’Occidental Petroleum OXY.N et Exxon Mobil XOM.N . Celles-ci ont reculé respectivement de 3,8% et 2,6%.

Les marchés ont terminé la semaine dernière sous le choc de l’escalade des tensions au Moyen-Orient, les investisseurs craignant que le conflit n’alimente de nouvelles pressions sur les prix à l’approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue plus tard cette semaine.

Malgré l’annonce d’une trêve dans les attaques, le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, d’une importance cruciale, est resté faible. Les attaques menées par les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, contre des installations pétrolières saoudiennes situées le long de la côte de la mer Rouge – autre voie navigable vitale pour le commerce mondial du pétrole – ont également maintenu les opérateurs dans l’expectative.

La Fed n’a donné que peu d’indications sur les perspectives de politique monétaire depuis l’arrivée de Kevin Warsh à sa tête, ce qui alimente l’incertitude quant à l’évolution future des taux d’intérêt.

Les investisseurs anticipent des hausses de taux d’au moins 25 points de base cette année, avec une probabilité de 31% que celles-ci interviennent dès cette semaine, selon des données compilées par LSEG.

À 4h25 (heure de l’Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 443 points, soit 0,85%, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 65 points, soit 0,87%. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 421,75 points, soit 1,49%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, sensible aux taux d'intérêt RTYcv1 , ont progressé de 1,2%, tandis que l'indice de volatilité du CBOE

.VIX a reculé d'environ 0,87 point à 17,7.

Les résultats de plusieurs sociétés du groupe des "Magnificent Seven", notamment Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O , Meta

META.O et Apple AAPL.O , sont attendus cette semaine et mettront encore davantage à l'épreuve le secteur de l'IA.

Microsoft, Amazon.com et Meta ont chacun progressé de plus de 1%, tandis qu’Apple a légèrement gagné 0,3%. Parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs, Marvell Technology

MRVL.O a gagné 3,5%, Micron MU.O a progressé de 3,2% et le leader du secteur, Nvidia NVDA.O , a augmenté de 1,2%.

Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla

TSLA.O ont renforcé les inquiétudes concernant les dépenses des entreprises, financées par l’endettement, consacrées au développement de cette technologie.

Le Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a perdu 8% par rapport à son plus haut historique, tandis qu’au début du mois, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a confirmé qu’il se trouvait en "marché baissier" depuis fin juin.

On parle de "correction technique" lorsqu’un indice clôture à 10% en dessous de son plus haut historique récent, tandis qu’une baisse de 20% est qualifiée de "marché baissier".