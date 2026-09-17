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Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que la hausse des taux de la Fed dissipe une incertitude de longue date
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 11:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez "LIVE/" dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,66 %, S&P 500 +0,74 %, Nasdaq +0,96 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont bondi jeudi après que la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt , réaffirmant ainsi sa volonté de maîtriser l'inflation et de dissiper une source d'inquiétude de longue date pour les marchés.

La hausse des taux étant désormais derrière eux, les investisseurs se sont tournés vers leurs thèmes de prédilection. Les valeurs technologiques ont progressé, Alphabet GOOGL.O et Meta META.O gagnant chacune plus de 1 % avant l'ouverture.

Cette décision de politique monétaire sera déterminante pour le moral des investisseurs au cours de la seconde quinzaine de septembre, un mois traditionnellement morose pour les actions. Depuis le début du mois, l’indice de référence S&P 500 .SPX a perdu 1,7 %.

"Même si l’argument selon lequel les prix de l’énergie sont élevés en raison d’une perturbation temporaire au Moyen-Orient peut être vrai, l’inflation est supérieure à l’objectif depuis plus de cinq ans", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a "su trouver le juste équilibre", a-t-il ajouté.

À 4 h 45 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 340 points, soit 0,66 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 56,25 points, soit 0,74 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 277,75 points, soit 0,96 %.

La banque centrale a également indiqué que de nouvelles hausses des taux pourraient s’avérer nécessaires dans les mois à venir pour maîtriser les pressions sur les prix. Cela pourrait entraîner une volatilité dans les semaines à venir.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment à 51 % la probabilité d’une nouvelle hausse lors de la prochaine réunion des responsables de la banque centrale en octobre, contre près de 44 % il y a un jour.

"L’histoire montre clairement qu’une fois que la Fed commence à relever ses taux, elle le fait à plusieurs reprises; mais la tendance est moins claire quant à savoir si elle relèvera ses taux lors de réunions consécutives ou si elle les laissera inchangés lors de certaines réunions intermédiaires", a déclaré M. Zaccarelli.

Le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a également reculé, allégeant quelque peu la pression sur les actions. Des rendements élevés sur les bons du Trésor américains sans risque réduisent l’attrait des actions.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont baissé pour la deuxième journée consécutive, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 reculant de plus de 1 % à 104,43 dollars. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont également reculé de 1 % à 101,35 dollars.

Les actions des entreprises de néocloud ont progressé avant l’ouverture du marché. CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O et IREN IREN.O ont respectivement gagné 6 %, 9 % et 5 %.

Fluence Energy FLNC.O a chuté de 18 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026.

Valeurs associées

ALPHABET-A
342,8700 USD NASDAQ -0,61%
COREWEAVE
83,3500 USD NASDAQ +3,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 461,90 Pts Index Ex -1,21%
FLUENCE ENERGY RG-A
9,0500 USD NASDAQ -2,69%
IREN LTD
42,6200 USD NASDAQ +2,50%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
673,3100 USD NASDAQ +0,46%
NASDAQ Composite
25 978,42 Pts Index Ex -0,01%
NEBIUS GROUP RG-A
209,3700 USD NASDAQ +0,96%
Pétrole Brent
104,12 USD Ice Europ -1,40%
S&P 500
7 551,81 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 551,81 Pts CBOE -0,45%
USA BENCHMARK 10A
5,052 Rates +0,75%
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