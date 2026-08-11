Les contrats à terme de Wall Street peu actifs alors que l'impasse entre les États-Unis et l'Iran fait grimper les cours du pétrole

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,09%, le S&P 500 progresse de 0,02% et le Nasdaq progresse de 0,11%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient peu actifs mardi, l'impasse dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran ayant fait grimper les cours du pétrole et dissuadé les investisseurs de prendre des risques, tandis que les perspectives d'inflation restaient incertaines.

Le président Donald Trump a répliqué lundi aux conditions posées par l’Iran pour un accord de paix en exigeant des réparations pour les personnes tuées lors de guerres, d’attaques et de manifestations, ce qui complique les efforts visant à rouvrir le détroit d’Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2% pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus d’une semaine, dans la foulée d’un bond de plus de 5% enregistré lors de la séance précédente, alors que les craintes liées à une perturbation de l’approvisionnement persistaient.

La hausse des coûts de l’énergie a ravivé les craintes d’inflation et accru les risques de hausses des taux d’intérêt par les banques centrales du monde entier.

Les chiffres de l’inflation des prix à la consommation et à la production pour le mois de juillet, attendus plus tard cette semaine, pourraient être déterminants pour cerner la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine, compte tenu de l’importance que la banque centrale accorde à son mandat en matière d’inflation et de la position de son président, Kevin Warsh, concernant la réduction des indications prospectives sur les taux.

À l’heure actuelle, les données du marché monétaire indiquent que les opérateurs sont presque également partagés entre un relèvement des taux et une pause en septembre, selon l’outil CME FedWatch.

À 5h45 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 48 points, soit 0,09%, tandis que les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 1,75 point, soit 0,02%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 33 points, soit 0,11%.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse lors de la séance précédente, les investisseurs évaluant la situation au Moyen-Orient, bien que le S&P 500 .SPX et le Dow

.DJI aient oscillé près de leurs plus hauts historiques.

Le Nasdaq .IXIC , quant à lui, se situe à environ 2,1% de ses plus hauts historiques, mais bien au-dessus de ses plus bas de juillet, qui avaient vu cet indice à forte composante technologique chuter de près de 10% par rapport à son dernier record de clôture.

Les bons résultats des entreprises enregistrés ce trimestre dans plusieurs secteurs ont propulsé les actions américaines vers de nouveaux sommets, tandis que les signes indiquant que les dépenses importantes liées à l’IA commencent à porter leurs fruits ont également contribué à apaiser certaines inquiétudes.

Mardi, les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés. Nvidia

NVDA.O a légèrement progressé de 0,9% en pré-ouverture, après avoir reculé de 2,9% lors de la dernière séance.

Intel INTC.O a reculé de 1%, prolongeant ses pertes de lundi, alors que la société a annoncé le prix de son placement de titres revu à la hausse à 20 milliards de dollars.

Riot Platforms RIOT.O a bondi de 21%, à la suite d’un article de presse indiquant que l’entreprise de cloud computing avait conclu un accord de 9 milliards de dollars avec Anthropic.

Rocket Lab RKLB.O a reculé de 9,3% après que l’entreprise spatiale a semblé repousser le calendrier du premier vol de sa fusée Neutron.

Les actions d’On ONON.N , cotées aux États-Unis, ont chuté de 16,2% après que la marque de vêtements de sport a manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires net du deuxième trimestre.

Hims & Hers Health HIMS.N a perdu 6,4% après que la société de télésanté a annoncé une perte au deuxième trimestre plus importante que prévu .

La saison des résultats trimestriels touchait à sa fin, près de 90% des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats.

La société de GNL Venture Global VG.N et le distributeur pharmaceutique Cardinal Health CAH.N font partie des entreprises qui publieront leurs résultats avant l’ouverture des marchés mardi.