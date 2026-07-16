Les contrats à terme de Wall Street marquent une pause après deux jours de hausse, les investisseurs attendant la publication de données et de résultats financiers

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,02%, S&P 500 -0,01%, Nasdaq -0,2%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en baisse jeudi, les investisseurs marquant une pause après deux jours de hausse, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs restaient sous pression dans l'attente de nouveaux rapports économiques et d'une nouvelle série de résultats trimestriels.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont prolongé leur baisse entamée lors de la séance précédente, les investisseurs s’étant tournés vers les géants technologiques et les banques à la suite des solides résultats publiés par les principaux établissements de crédit.

L'action TSMC TSM.N cotée aux États-Unis a chuté de 3,2% en pré-ouverture, alors même que le fabricant de puces d'IA de pointe a annoncé une hausse de 77% de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché. La société a également déclaré qu'elle investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis.

Les fabricants de puces mémoire figuraient parmi les plus fortes baisses, Western Digital WDC.O et Seagate Technology

STX.O reculant respectivement de 3,9% et 3,3%.

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi pour la deuxième séance consécutive, après la publication d’un indice des prix à la production plus faible que prévu, qui a apaisé les craintes liées à l’inflation et atténué les inquiétudes concernant un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Ce rapport faisait suite à la publication, plus tôt dans la semaine, de données indiquant une inflation modérée au niveau des prix à la consommation.

Le démarrage en force de la saison des résultats du deuxième trimestre a également soutenu le moral des investisseurs, alors même que les tensions entre les États-Unis et l’Iran continuaient de couver en arrière-plan.

"Même si la situation géopolitique pourrait entraîner des revers, les résultats devraient rester le principal moteur de la performance pour le reste de l’année", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

"En effet, la saison des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis ayant démarré sur des notes très positives, nous nous attendons à une nouvelle série de résultats solides dans les semaines à venir."

À 5h18 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 9 points, soit 0,02%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 1 point, soit 0,01%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 63,75 points, soit 0,21%.

Dans le reste de la journée, les investisseurs se tourneront vers les chiffres des ventes au détail et des demandes d’allocations chômage, attendus à 8h30 (heure de l’Est), afin de déceler de nouveaux indices permettant de déterminer si l’économie ralentit suffisamment pour maîtriser l’inflation sans pour autant susciter de craintes quant à la croissance.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent actuellement une probabilité de 10,2% que la Fed procède à une hausse des taux de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a progressé de plus de 10% cette année et reste proche de son plus haut historique atteint en juin, ce qui rend cette remontée vulnérable à toute déception liée aux données ou aux résultats d'entreprise.

United Airlines UAL.O a reculé de 2,3%, la nouvelle flambée des cours du pétrole ayant pesé sur ses perspectives de bénéfices pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année.

Toujours du côté des résultats, UnitedHealth UNH.N publiera ses résultats avant l’ouverture de la Bourse et Netflix

NFLX.O devrait publier les siens après la clôture du marché.