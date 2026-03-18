Les contrats à terme de Wall Street gagnent en raison de la baisse des prix du pétrole et des perspectives de la Fed

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,57%, S&P 500 0,53%, Nasdaq 0,67%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, soutenus par une légère baisse des prix du pétrole, alors que les investisseurs nerveux attendaient une mise à jour de la politique monétaire et de l'économie de la Réserve fédérale pour évaluer l'impact du conflit auMoyen-Orient .

Le sentiment a également été stimulé par des signes de forte demande pour les infrastructures alimentant les outils d'intelligence artificielle, avec Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O gagnant chacun 1 % dans les échanges de prémarché.

Nvidia a obtenu l'autorisation de Pékin de vendre en Chine ses puces d'intelligence artificielle, les deuxièmes plus puissantes, et prépare également une version de la puce Groq AI pour le marché chinois, selon un rapport.

AMD a signé un accord avec Samsung Electronics

005930.KS pour étendre leur partenariat stratégique sur la fourniture de puces mémoire pour l'infrastructure d'intelligence artificielle.

Tous les regards seront tournés vers la Fed, qui devrait laisser les taux d'intérêt de référence inchangés à la fin de sa réunion de deux jours à 14 heures (heure de l'Est).

L'attention se portera toutefois davantage sur les remarques du président Jerome Powell concernant la manière dont les tarifs douaniers, les coûts énergétiques plus élevés en raison de la crise actuelle au Moyen-Orient et l'affaiblissement du marché de l'emploi influenceront les décisions de politique monétaire plus tard dans l'année.

Les traders s'attendent à ce que la Fed reporte sa première baisse de taux d'intérêt cette année à décembre, contre juillet, selon les données compilées par LSEG.

"Nos économistes pensent que le FOMC réduira légèrement ses prévisions de croissance, augmentera ses prévisions d'inflation et reportera la baisse des taux de 2026 à 2027", a déclaré Benjamin Schroeder, stratège principal en matière de taux chez ING.

"Cela dit, compte tenu de la situation, la Fed aura probablement peu de conviction dans ses prévisions, et le président Powell ne manquera pas de souligner les défis dans l'environnement volatil actuel."

Les données sur les prix à la production pour février sont attendues à 8h30 ET, ce qui donnera aux décideurs politiques un dernier aperçu de la façon dont les pressions sous-jacentes sur les prix se comportent avant qu'ils ne dévoilent leur décision.

À 05:08 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 268 points, ou 0,57%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 35,5 points, ou 0,53%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a gagné 165,75 points, soit 0,67%.

Pendant ce temps, le conflit au Moyen-Orient n'a montré aucun signe d'apaisement et, malgré une légère baisse, les prix du brut sont restés proches de 100 dollars le baril.

Toutefois, les investisseurs ont salué le soulagement temporaire des contraintes d'approvisionnement, car des sources ont déclaré qu'un accord avait été conclu pour reprendre les exportations de brut des champs irakiens de Kirkuk vers le port turc de Ceyhan via un oléoduc.

Les valeurs du secteur du voyage telles que Delta DAL.O , American AAL.O et Carnival CCL.N ont augmenté de plus de 1% chacune, s'appuyant sur le rebond de mardi après que les compagnies aériennes aient relevé leurs prévisions pour le trimestre en cours , espérant que la forte demande compensera la hausse des coûts d'exploitation liés au carburant.

Le conflit au Moyen-Orient a exacerbé la volatilité sur les marchés mondiaux; cependant, les actions américaines ont été soutenues par un rebond des actions technologiques et par le soulagement que les États-Unis soient un exportateur net d'énergie.

L'indice CBOE VIX .VIX , qui mesure la peur à Wall Street, est tombé à son plus bas niveau depuis deux semaines après avoir atteint son plus haut niveau en avril 2025 au début du mois, tandis que l'indice de référence S&P 500 .SPX a enregistré mardi ses deux premiers jours de hausse consécutifs en trois semaines.

Entre autres, Lululemon LULU.O a perdu 2% après avoir prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice 2026 inférieurs aux estimations des analystes. Le fabricant de vêtements de yoga, qui est au cœur d'une course aux procurations, a nommé un ancien chef de Levi Strauss LEVI.N au conseil d'administration.

La société de logiciels d'autonomie pour drones Swarmer

SWMR.O a bondi de 50 %, un jour après ses débuts sur le Nasdaq .

Micron MU.O a gagné 2,7 % avant la publication de ses résultats plus tard dans la journée, et SanDisk SNDK.O a ajouté 2,8 %.