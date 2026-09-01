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Les contrats à terme de Wall Street entament le mois de septembre sous pression, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et des cours du pétrole
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 12:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,4 %, S&P 500 -0,47 %, Nasdaq -0,9 %

* Les actions entament le mois historiquement le plus faible de l'année

* On attend le rapport JOLTS pour avoir des indications sur le marché de l’emploi

(Mise à jour des cours)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, prolongeant ainsi une tendance baissière, alors que la hausse des rendements obligataires et des cours du pétrole a découragé les investisseurs en ce début de mois historiquement morose pour les actions.

La forte hausse des anticipations de hausse des taux a pesé sur le moral des investisseurs ces derniers jours, tandis que la reprise des affrontements au Moyen-Orient a ravivé les craintes d’une nécessaire augmentation des coûts d’emprunt pour contenir les pressions sur les prix.

La vague de ventes sur les bons du Trésor américain a également poussé les rendements à leur plus haut niveau depuis des mois, ce qui a encore freiné l’appétit pour le risque. La hausse des rendements des bons du Trésor, considérés comme sans risque, réduitgénéralementl’attrait des actions.

"Les rendements ne devraient pas atteindre des niveaux de crise, mais l’ère des taux bas ne devrait pas revenir de sitôt", a écrit Richard de Chazal, analyste macroéconomique chez William Blair.

"Le bilan des risques laisse encore présager que les taux resteront élevés."

Les investisseurs sont également confrontés à une faiblesse saisonnière. Depuis 1926, l’indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 0,7 % en septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui s’appuie sur des données de Finaeon.

Pour autant, les tendances historiques ne doivent pas nécessairement inciter à se détourner des actions, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

"Les fondamentaux des actions et de l’économie sont solides. Nous pensons qu’il est plus judicieux pour les investisseurs de conserver leurs positions pendant cette période de fluctuations saisonnières plutôt que d’essayer d’anticiper le marché", a-t-il ajouté.

À 6 h 33 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 212 points, soit 0,4 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 36,25 points, soit 0,47 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 265,25 points, soit 0,9 %.

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI AU CENTRE DE L'ATTENTION

L’enquête du ministère du Travail sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre, également connue sous le nom de rapport JOLTS, sera au centre de l’attention plus tard dans la séance, en amont des données plus cruciales sur l’emploi non agricole attendues vendredi.

Ces rapports devraient être analysés à la recherche d’indices sur la santé du marché du travail, après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que la maîtrise de l’inflation était la priorité absolue de la banque centrale.

"La Fed reste résolument focalisée sur l’inflation. Un rapport sur l’emploi proche du consensus renforcerait l’idée selon laquelle le moment d’un éventuel changement de politique dépend davantage de l’évolution des pressions sur les prix que du rythme de croissance de l’emploi", ont écrit les stratèges en investissement de Glenmede.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé avant l’ouverture, Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O et AMD AMD.O enregistrant des baisses comprises entre 1,2 % et 1,9 %.

Parmi les autres titres en mouvement, Robinhood HOOD.O a progressé de 2,5 % après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre.

Hut 8 HUT.O a gagné 1,82 % après que Reuters et d’autres médias ont annoncé que cette entreprise d’infrastructures numériques allait développer un centre de données dans le cadre d’un accord de cloud computing entre Anthropic et Lambda.

Les valeurs énergétiques ont progressé dans le sillage d’une hausse de 1,67 % du Brent LCOc1 , Exxon Mobil XOM.N et Devon Energy DVN.N enregistrant respectivement une hausse de 1 % et de 1,3 %.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
470,7200 USD NASDAQ +1,10%
DEVON ENERGY
48,510 USD NYSE +2,47%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 185,90 Pts Index Ex -0,70%
EXXONMOBIL HLDG
160,990 USD NYSE +2,74%
HUT 8
78,6400 USD NASDAQ -0,98%
INTEL
89,5100 USD NASDAQ +0,04%
NASDAQ Composite
26 370,89 Pts Index Ex -0,12%
NVIDIA
220,7800 USD NASDAQ +1,48%
Pétrole Brent
92,09 USD Ice Europ +1,57%
ROBINHOOD MARKETS
104,8100 USD NASDAQ +0,53%
S&P 500
7 686,14 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 686,14 Pts CBOE -0,33%
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