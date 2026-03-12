Les contrats à terme de Wall Street chutent alors que les tensions au Moyen-Orient font grimper les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars

* Futures en baisse: Dow 0,62%, S&P 500 0,47%, Nasdaq 0,44%

* Goldman Sachs reporte à septembre la prévision de la prochaine baisse des taux de la Fed

* Le pétrole atteint 100 dollars le baril après l'incendie de pétroliers au Moyen-Orient

* Les investisseurs surveillent l'évolution du crédit privé

(Mise à jour des prix en continu) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les indices boursiers américains ont chuté jeudi, alors que les prix du pétrole ontdépassé les 100 dollars le baril, alimentant les inquiétudes sur l'inflation et forçant les traders à réduire les attentes de réduction des taux d'intérêt américains.

Les prix du brut ont bondi après que deux pétroliers ont été incendiés dans les eaux irakiennes lors de frappes iraniennes apparentes , dans le cadre d'attaques plus larges sur les installations pétrolières et de transport à travers le Moyen-Orient. L'Iran a averti que les prix pourraient grimper jusqu'à 200 dollars le baril.

Les actions des compagnies aériennes du S&P 500 .SPLRCALI , très sensibles aux coûts du carburant, sont en passe de subir leurs plus fortes pertes mensuelles depuis un an. American Airlines AAL.O et United UAL.O étaient en baisse de plus de 2% chacune dans les échanges pré-marché jeudi ainsi que les compagnies de croisière Norwegian NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N .

Les sociétés énergétiques Occidental OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont augmenté de 1,8% et 1%, respectivement.

Goldman Sachs a repoussé sa prévision de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale à septembre, alors qu'elle s'attendait auparavant à juin. Les contrats à terme sur le marché monétaire montrent que les traders ne prévoient plus qu'une baisse d'un quart de point d'ici décembre, alors qu'ils s'attendaient à deux baisses avant le conflit.

"Le problème, c'est que les investisseurs tablent de plus en plus sur un conflit prolongé qui causerait d'importants dégâts économiques", a déclaré un groupe de stratèges dirigé par Jim Reid de la Deutsche Bank.

"Après tout, en l'absence de signes concrets de désescalade, cela maintient les prix du pétrole à un niveau élevé et augmente le risque d'un choc stagflationniste plus large"

Les marchés mondiaux ont été bouleversés ce mois-ci par la guerre entre les États-Unis et Israël, qui a perturbé l'approvisionnement en pétrole et en gaz et fait grimper en flèche les prix du brut, compliquant ainsi les plans d'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales mondiales.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que le monde était confronté à la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, l'offre mondiale devant chuter de 8 millions de barils par jour en mars.

À 7:21 a.m. ET, les Dow E-minis YMcv1 étaient en baisse de 293 points, ou 0,62%, et les S&P 500 E-minis EScv1 étaient en baisse de 32 points, ou 0,47%. Les Nasdaq 100 E-minis NQcv1 étaient en baisse de 110 points, soit 0,44%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, était en hausse de 1,08 point à 25,31, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell des petites capitalisations RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, perdaient 1 %.

Les investisseurs examinent également de près le marché du crédit privé, qui représente environ 2 000 milliards de dollars, à la suite d'une série de problèmes de crédit qui ont fait surface ces derniers mois, suscitant des inquiétudes quant à la performance des prêts et à la capacité des emprunteurs à gérer des taux d'intérêt élevés.

La société suisse de capital-investissement Partners Group a averti que les taux de défaillance des crédits privés pourraient doubler au cours des prochaines années, et Glendon Capital Management a déclaré que les prêteurs de crédits privés tels que Blue Owl OWL.N masquent les faiblesses dans leurs portefeuilles, selon les rapports.

Morgan Stanley MS.N a glissé de 2 % après avoir limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, après des mesures similaires prises par Blackstone BX.N et Blackrock

BLK.N au début du mois. JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts à des fonds de crédit privés jeudi.

Les actions de Blackstone ont chuté de 1,4 %, tandis que Blue Owl OWL.N a perdu 3 %. En outre, Washington a déclaré qu'il lançait deux nouvelles enquêtes commerciales sur les capacités industrielles excédentaires dans 16 grands partenaires commerciaux et sur le travail forcé, dans un mouvement longtemps télégraphié, pour rétablir la pression tarifaire, après que la Cour suprême a démoli une grande partie du programme tarifaire du président Donald Trump le mois dernier.

Bumble BMBL.O a bondi de 25% jeudi après que l'opérateur de l'application de rencontres ait annoncé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations.

Dollar General DG.N a chuté de 3,3% après que le distributeur discount a prévu des ventes comparables annuelles inférieures aux estimations.

Plus tard dans la journée, les investisseurs évalueront les demandes d'allocations chômage et les commentaires de la vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, avant les données de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la banque centrale.