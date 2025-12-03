Les contrats à terme de Wall Street augmentent grâce à l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt, l'attention étant portée sur les données

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,17%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,14%

Les chiffres ADP de novembre attendus à 8h15 ET

Marvell bondit alors que le fabricant de puces renforce ses ambitions en matière d'intelligence artificielle avec l'accord de Celestial

(Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs renforçant leurs paris sur une réduction des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci et attendant une nouvelle vague de données économiques.

Wall Street a rebondi mardi après un début de mois de décembre bancal, les traders ayant digéré les pertes subies sur les marchés cryptographiques et obligataires et pesé un barrage de données retardées et de signaux mitigés sur la politique monétaire des responsables de la Fed.

Un rapport selon lequel l'administration Trump a brusquement annulé les entretiens avec les finalistes pour le poste de président de la Fed a renforcé l'idée que Kevin Hassett - considéré comme un partisan d'une baisse des taux d'intérêt américains - remplacera Jerome Powell en mai prochain.

Les marchés évaluent cette perspective dans un contexte économique confus, avec la fabrication et les ventes pendant la période des fêtes envoyant des signaux mitigés, même si un groupe de décideurs politiques influents est devenu plus dovish ces derniers jours. Les traders estiment désormais à 87 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine, contre 63 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME.

Les marchés attendent le rapport de la Fed sur la production industrielle en septembre et le rapport ADP, qui devrait montrer que les employeurs privés n'ont créé que 10 000 emplois en novembre, contre 42 000, pour obtenir de nouveaux indices sur la dynamique de l'économie.

Les rapports officiels sur l'emploi pour octobre et novembre n'arrivant qu'après la décision de la semaine prochaine, les investisseurs s'appuient plus que d'habitude sur les données du secteur privé.

L'enquête ISM sur les services prévue mercredi, en particulier sa composante sur les prix payés, sera également suivie de près avant la publication des dépenses de consommation personnelle de vendredi, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Selon Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, le rapport ADP sur l'emploi en novembre ne devrait pas modifier la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed la semaine prochaine. Cependant, il a déclaré que le marché pourrait réagir au rapport ISM sur les services, en particulier à sa composante sur l'emploi, qui signalait encore une faiblesse le mois dernier.

À 6h52 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 81 points, ou 0,17%, le S&P 500 E-minis

EScv1 était en hausse de 13 points, ou 0,19%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 36,5 points, ou 0,14%.

Dans les échanges avant bourse, Marvell Technology < MRVL.O > a bondi deprès de 10 % après que le fabricant de puces ait déclaré qu'il achèterait la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,25 milliards de dollars et qu'il ait donné des prévisions à la hausse pour son prochain exercice financier.

Microchip Technology < MCHP.O > a augmenté de 2,6 % après que le fabricant de puces ait relevé ses prévisions pour le chiffre d'affaires net et le bénéfice par action du troisième trimestre, grâce à des réservations importantes.

American Eagle Outfitters < AEO.N > a relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables , pariant sur une demande de vêtements et d'accessoires stimulée par le marketing pendant les fêtes de fin d'année, ce qui a fait grimper ses actions de 14,3 %.

Les rapports sur les bénéfices de Macy's M.N et de Dollar Tree DLTR.O , attendus plus tard dans la journée, pourraient également donner des indications sur la santé du consommateur américain.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O et Bit Digital BTBT.O ont gagné respectivement 2,6 % et 3,6 %, alors que le bitcoin BTC= a regagné 1,9 % et touché un plus haut de deux semaines.

CrowdStrike < CRWD.O > a chuté de 1 % après avoir publié ses résultats et prévisions trimestriels.