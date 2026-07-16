Les contrats à terme de Wall Street affichent des résultats mitigés, sous l'effet de la faiblesse du secteur des semi-conducteurs

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,2%, le S&P 500 en baisse de 0,2%, le Nasdaq en baisse de 0,7%

* UnitedHealth en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026

* United Airlines recule après avoir annoncé des dépenses supplémentaires de 6 milliards de dollars

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Avinash P

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché un bilan mitigé jeudi, la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant pesé sur le moral des investisseurs dans l'attente de nouvelles données économiques, tandis que les résultats encourageants d'UnitedHealth ont apporté un certain soutien.

La dernière d'une vague de résultats trimestriels positifs, UnitedHealth UNH.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, ce qui a fait grimper le titre du géant de la santé de 6, 7% avant l'ouverture et a contribué à la hausse des contrats à terme sur le Dow YMcv1 .

Ses concurrents Humana HUM.N et Centene CNC.N ont quant à eux progressé respectivement de 5% et 4,2%.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont prolongé leur baisse entamée lors de la séance précédente, les investisseurs s’étant tournés vers les valeurs technologiques à très forte capitalisation et les banques, suite aux solides résultats publiés par les principaux établissements de crédit.

Les actions de TSMC TSM.N cotées aux États-Unis ont chuté de 4,6% en pré-ouverture, alors même que le fabricant de puces d’IA de pointe avait annoncé une hausse de 77% de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché. La société a également déclaré qu’elle investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis.

Les fabricants de puces mémoire figuraient parmi les plus fortes baisses, Western Digital WDC.O et Seagate Technology

STX.O reculant respectivement de 7,2% et 5,8%.

Les valeurs du secteur des puces avaient figuré parmi les principales bénéficiaires de la reprise observée cette année, l’optimisme suscité par les dépenses des hyperscalers en matière d’IA ayant contribué à propulser Wall Street vers des niveaux records.

À 7 h 13 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 95 points, soit 0,18%, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 14,75 points, soit 0,19%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 210,25 points, soit 0,71%.

Les trois principaux indices américains ont progressé pour la deuxième séance consécutive mercredi, les rapports d’inflation favorables de cette semaine pour le mois de juin ayant apaisé les craintes liées à l’inflation et atténué les inquiétudes concernant un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le démarrage en force de la saison des résultats du deuxième trimestre a également soutenu le moral des investisseurs, même si les tensions entre les États-Unis et l’Iran continuaient de couver en arrière-plan.

“Même si la situation géopolitique pourrait entraîner des revers, les résultats devraient rester le principal moteur de la performance pour le reste de l’année”, a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

“En effet, la saison des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis ayant démarré sur des notes très positives, nous nous attendons à une nouvelle série de résultats solides dans les semaines à venir.”

Plus tard dans la journée, les investisseurs suivront de près les chiffres des ventes au détail et des demandes d’allocations chômage, publiés à 8 h 30 (heure de l’Est), à la recherche de nouveaux indices permettant de déterminer si l’économie ralentit sans pour autant susciter d’inquiétudes quant à la croissance.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent actuellement une probabilité d’environ 90% que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a progressé de plus de 10% cette année et reste proche de son plus haut historique atteint en juin, ce qui rend cette remontée vulnérable à toute déception liée aux données ou aux résultats.

GE Aerospace GE.N a reculé de 4,2%, bien que le constructeur de moteurs d’avion ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026.

United Airlines UAL.O a chuté de 3,1%, la nouvelle flambée des cours du pétrole ayant pesé sur ses perspectives de bénéfices pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année.

Netflix NFLX.O devrait publier ses résultats après la clôture du marché.