Les contrats à terme de Wall Street affichent des résultats mitigés avant la publication de l'IPC et des résultats bancaires ; les tensions entre les États-Unis et l'Iran au centre de l'attention

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,2%, le S&P 500 recule de 0,01% et le Nasdaq progresse de 0,5%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains affichaient des résultats mitigés mardi, alors que les investisseurs se préparaient à la publication d'un rapport crucial sur l'inflation et des résultats des plus grandes banques de Wall Street, tandis que les tensions entre les États-Unis et l'Iran faisaient flamber les cours du pétrole et menaçaient de raviver les pressions sur les prix.

JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N , Wells Fargo

WFC.N et Citigroup C.N s’apprêtent à donner le coup d’envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre ce mardi.

Les investisseurs scruteront ces résultats à la recherche de premiers indices sur la santé des entreprises américaines.

Cette saison des résultats pourrait constituer un test décisif pour la reprise boursière de cette année, qui a fait grimper l’indice de référence S&P 500 .SPX d’environ 10%.

Les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) de juin, attendues à 8h30 (heure de l’Est), devraient indiquer un ralentissement de l’inflation le mois dernier . Un tel ralentissement pourrait toutefois ne pas suffire à rassurer les ménages et les marchés, les tensions au Moyen-Orient menaçant de faire remonter les coûts de l’énergie, ce qui maintient la Réserve fédérale en alerte.

"Les prix de l’essence ont déjà dépassé leurs niveaux de juin, ce qui signifie que le prochain rapport sur l’inflation affichera à nouveau une hausse. Les chiffres de l’IPC d’aujourd’hui pourraient donc avoir moins d’importance que la recrudescence des tensions géopolitiques", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

Ces données seront suivies d’une intervention du président de la Fed, Kevin Warsh, qui doit présenter au Congrès le rapport semestriel de la banque centrale sur la politique monétaire à 10h (heure de l’Est).

Les investisseurs ont également été déstabilisés par les commentaires "hawkish" du gouverneur de la Fed Christopher Waller, qui a déclaré lundi que la banque centrale pourrait devoir relever ses taux d’intérêt "à court terme" si l’inflation restait bien au-dessus de son objectif de 2%.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 43% d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed du 29 juillet, contre 34% la veille.

Ces anticipations, combinées à une troisième nuit consécutive de frappes militaires américaines contre l’Iran et à la possibilité d’une taxe de 20% sur les navires de marchandises transitant par le détroit d’Ormuz, ont incité les marchés à la prudence. Les contrats à terme sur le pétrole ont atteint leur plus haut niveau en quatre semaines.

À 5h13 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 118 points, soit 0,22%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 1 point, soit 0,01%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 142,75 points, soit 0,48%.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont regagné du terrain après que l'indice à forte composante technologique .IXIC a chuté de 1,6% lundi. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs se sont stabilisées en pré-ouverture après les fortes baisses enregistrées lors de la séance précédente, l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O progressant de 2,4%.