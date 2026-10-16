Les contrats à terme de Wall Street affichent des résultats mitigés alors que le secteur technologique vacille à nouveau, tandis que Tesla progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,39 %, le S&P en hausse de 0,16 %, le Nasdaq en baisse de 0,08 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché des résultats mitigés vendredi, les valeurs technologiques subissant de nouvelles pressions en raison des craintes d'un ralentissement du secteur de l'intelligence artificielle, même si la hausse du titre Tesla et la baisse des cours du pétrole ont apporté un soutien.

Le constructeur de véhicules électriques TSLA.O a progressé de 4,4 % en pré-ouverture après avoir dévoilé un Roadster redessiné , propulsé par des propulseurs de type fusée, développés en collaboration avec SpaceX SPCX.O , dont l’action a grimpé de 2,1 %.

Des signes d’inquiétude ont persisté dans le secteur de l’IA, puisque CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, a reculé de 4,1 % après le rebond de jeudi, en raison des inquiétudes persistantes concernant l’endettement de l’opérateur de centres de données.

D'autres entreprises du « néocloud », Nebius Group NBIS.O et Iren IREN.O , ont chacune reculé de 2 %, tandis que les fabricants de puces Micron Technology MU.O et Broadcom

AVGO.O ont chuté respectivement de 1,7 % et 0,4 %.

Les valeurs liées à l’IA se sont effondrées cette semaine, les investisseurs qui s’étaient rués sur des placements tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’IA craignant que les opérateurs de centres de données ne parviennent pas à devenir rentables à temps pour rembourser leurs dettes, d’autant plus que les coûts d’emprunt devraient augmenter.

Certaines de ces actions ont fortement progressé cette année, contribuant à propulser les indices de référence S&P 500 et Nasdaq à des niveaux records pas plus tard que la semaine dernière.

“Lorsque vous avez ce discours incroyablement optimiste, associé à des résultats tout aussi optimistes, mais que le cours des actions baisse, c’est le genre de signal technique qui vous indique qu’il y a trop de monde dans le marché,” a déclaré James Athey, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Marlborough.

La vague de ventes sur les titres liés à l’IA a déclenché jeudi une rotation vers des secteurs défensifs tels que la santé, permettant aux principaux indices de clôturer en légère hausse.

Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtaient néanmoins à afficher des pertes hebdomadaires, la chute des valeurs liées à l’IA, les résultats mitigés des grandes banques et les données sur l’inflation ayant pesé sur le moral des investisseurs tout au long de la semaine.

Le Dow Jones, en revanche, restait en passe d’enregistrer une hausse hebdomadaire.

Les marchés s'attendent de plus en plus à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que l’économie américaine restait résiliente et bénéficiait d’un boom des investissements tiré par l’IA. Il a toutefois souligné que la forte hausse des dépenses alimentait l’inflation.

À 6 h 21 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 204 points, soit 0,39 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 12,5 points, soit 0,16 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 23,5 points, soit 0,08 %.

Soutenant encore davantage l’appétit pour le risque, les cours du pétrole ont reculé de près de 1 %, même si le Brent est resté au-dessus de la barre des 100 dollars le baril. O/R

Parmi les autres titres en vue, Varonis Systems VRNS.O a grimpé de 2,3 % après que Proofpoint, filiale de Thoma Bravo, a accepté de racheter la société spécialisée dans la sécurité des données dans le cadre d’une de 6,3 milliards de dollars entièrement en numéraire.