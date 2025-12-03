Les contrats à terme de Wall St progressent sur l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt, les données au centre de l'attention

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,19%, S&P 500 0,17%, Nasdaq 0,11%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs ayant pris en compte la forte probabilité que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt ce mois-ci et attendant une nouvelle série de données économiques.

Wall Street a rebondi mardi après un début de mois de décembre bancal, les traders ayant digéré les pertes subies sur les marchés des crypto-monnaies et des obligations et pesé un barrage de données retardées et de signaux mitigés sur la politique monétaire des responsables de la Fed.

Un rapport selon lequel l'administration Trump a brusquement annulé les entretiens avec les finalistes pour le poste de président de la Fed a renforcé l'idée que Kevin Hassett - considéré comme un abaisseur des taux d'intérêt américains - remplacera Jerome Powell en mai prochain.

Les données sur l'activité manufacturière et les ventes pour les fêtes de fin d'année ont dressé un tableau mitigé de l'économie, bien que les traders aient accueilli favorablement les signes indiquant que plusieurs décideurs politiques influents ont adopté une position plus dovish sur les taux d'intérêt au cours des derniers jours.

Les attentes d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine sont passées de 63 % il y a un mois à 87 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Les chiffres de la production industrielle de la Fed pour le mois de septembre sont attendus plus tard dans la journée, tandis qu'un rapport séparé de l'institut de recherche ADP devrait montrer que le secteur privé a ajouté 10 000 emplois en novembre, contre 42 000 le mois précédent.

Les rapports officiels sur l'emploi pour octobre et novembre ne seront pas publiés avant la réunion de la Fed la semaine prochaine, ce qui met l'accent sur les enquêtes du secteur privé dans l'intervalle.

Une enquête ISM sur l'activité des services est également attendue plus tard dans la journée de mercredi, l'attention se portant sur le sous-indice des prix payés avant les données de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

A 05:33 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 91 points, ou 0,19%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 11,5 points, ou 0,17% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 27 points, ou 0,11%.

Dans les échanges avant bourse, Marvell Technology < MRVL.O > a bondi de 10,1 % après que le fabricant de puces ait déclaré qu'il achèterait la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,25 milliards de dollars et qu'il ait donné des prévisions à la hausse pour son prochain exercice financier.

Microchip Technology < MCHP.O > a augmenté de 2,9% après que le fabricant de puces ait relevé ses prévisions pour le chiffre d'affaires net et le bénéfice par action du troisième trimestre, grâce à des réservations importantes.

American Eagle Outfitters < AEO.N > a relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables , pariant sur une demande de vêtements et d'accessoires stimulée par le marketing pendant les fêtes de fin d'année, ce qui a fait grimper ses actions de 12,9 %.

Les rapports sur les bénéfices de Macy's M.N et de Dollar Tree DLTR.O , attendus plus tard dans la journée, pourraient également donner des indications sur la santé du consommateur américain.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O et Bit Digital BTBT.O ont gagné respectivement 2,8 % et 4,5 %, alors que le bitcoin BTC= a regagné 1,9 % et touché un plus haut de deux semaines.

CrowdStrike < CRWD.O > a chuté de 2 % après avoir publié ses résultats et prévisions trimestriels.