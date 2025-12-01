Les contrats à terme de Wall St glissent avant le discours de Powell et les données sur l'industrie manufacturière

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,37%, S&P 500 0,58%, Nasdaq 0,73%

Les acheteurs ont dépensé 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday

Les actions liées aux cryptomonnaies chutent après que le bitcoin est tombé sous la barre des 90 000 dollars

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé lundi , les investisseurs se mettant sur la touche, se préparant à recevoir de nouvelles données économiques et un discours très surveillé du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour évaluer la décision de politique de la banque centrale plus tard ce mois-ci.

Les indices de référence de Wall Street, le S&P 500 .SPX et le Dow Jones .DJI , ont enregistré des gains modestes le mois dernier, les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt en décembre l'emportant sur les inquiétudes concernant une bulle potentielle dans les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Néanmoins, les pertes du Nasdaq .IXIC en novembre, sa plus forte baisse depuis mars, ont rappelé que les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'intelligence artificielle persistent.

Les enquêtes de S&P Global et de l'Institute for Supply Management sur l'activité manufacturière aux États-Unis en novembre - qui seront publiées juste après l'ouverture des marchés - pourraient donner un aperçu de la santé économique du pays.

Les données récentes indiquent toujours que les prix devraient continuer à augmenter, ce qui ne correspond pas tout à fait aux attentes des investisseurs. En raison de ce décalage, les marchés pourraient rester agités jusqu'à ce que des chiffres plus clairs arrivent, a déclaré Daniela Hathorn, analyste principal des marchés chez Capital.com.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée et les traders scruteront ses remarques à la recherche d'éclaircissements sur sa position quant à une éventuelle baisse des taux d'intérêt.

Bien que la plupart des décideurs politiques aient adopté un ton prudent, les investisseurs se sont accrochés aux signaux dovish d'une poignée de membres votants clés et aux rapports selon lesquels le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett est un favori pour succéder à Powell lorsque son mandat expirera l'année prochaine.

Les traders estiment à 87,6 % les chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre, soit environ le double de celles de la fin du mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Cette semaine, l'accent sera mis sur un rapport retardé de septembre sur l'indice des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui doit être publié vendredi.

A 07h04, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 175 points, soit 0,37%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 39,5 points, soit 0,58%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 186,75 points, soit 0,73%.

Les attentes selon lesquelles la Banque du Japon pourrait augmenter les taux d'intérêt en décembre pour contrer l'inflation et l'affaiblissement du yen JPY= ont ajouté à la prudence lundi. Une hausse des taux japonais pourrait renforcer le yen et, par conséquent, dénouer les opérations de portage que les investisseurs ont largement effectuées, compte tenu de la faiblesse des rendements.

Par ailleurs, les grandes surfaces ont été sous les feux de la rampe à l'occasion du lancement des ventes du "Cyber Monday" plus tard dans la journée. Selon Adobe Analytics, les acheteurs ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday , soit 9,1 % de plus qu'en 2024, lors de la plus grande journée de shopping de l'année.

Les actions de Walmart WMT.N ont légèrement baissé, tandis que Target TGT.N et Nike

NKE.N ont glissé de plus de 0,3 % chacun et Dollar Tree DLTR.N a chuté de 0,7 % dans des volumes légers.

Les valeurs cryptographiques cotées aux États-Unis ont été les grandes perdantes alors que le bitcoin BTC= est retombé en dessous de 90 000 $, prolongeant ses pertes après sa plus forte baisse mensuelle depuis le krach cryptographique de 2021.

Strategy MSTR.O a chuté de 4,3 %, Coinbase COIN.O a perdu 3,9 % et Bitfarms BITF.O a chuté de 8 %.

Leggett & Platt LEG.N a bondi de 8,5 % après que Somnigroup SGI.N a proposé d'acquérir le fabricant de pièces techniques à 12 dollars par action .