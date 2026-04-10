Les contrats à terme de Wall St gagnent après les données sur l'inflation de mars

Les indices boursiers américains ont légèrement progressé vendredi après que les données sur l'inflation du mois de mars aient apaisé certaines inquiétudes concernant les retombées inflationnistes du conflit au Moyen-Orient sur l'économie américaine.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,3 % sur une base annuelle, ce qui est conforme à l'estimation de 3,3 % faite par les économistes interrogés par Reuters. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,9 % contre une hausse attendue de 0,9 %.

Le chiffre de base, qui exclut les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 2,6 % en rythme annuel, ce qui est inférieur à la hausse de 2,7 % attendue. Sur une base mensuelle, il a augmenté de 0,2 % contre une hausse estimée à 0,3 %.

À 08:31 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 33 points, soit 0,07%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 11,5 points, soit 0,17%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 62 points, soit 0,25%.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))