Les contrats à terme de Wall St chutent sur fond de prudence avant les données et les remarques de Powell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,45%, S&P 500 0,56%, Nasdaq 0,68%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé lundi, les investisseurs se tenant à l'écart et attendant les données économiques et les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour évaluer le verdict de la banque centrale sur la politique monétaire lorsqu'elle se réunira plus tard ce mois-ci.

Les indices de référence de Wall Street, le S&P 500 .SPX et le Dow Jones .DJI , ont enregistré des gains modestes le mois dernier, les attentes d'une baisse des taux d'intérêt en décembre l'emportant sur les inquiétudes concernant une bulle potentielle dans les actions liées à l'intelligence artificielle.

Néanmoins, les pertes du Nasdaq .IXIC en novembre, les plus importantes depuis mars, ont rappelé que les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'intelligence artificielle persistent.

Lundi, S&P Global et l'Institute for Supply Management réaliseront des enquêtes sur l'activité manufacturière aux États-Unis en novembre, qui pourraient donner un aperçu de la santé économique du pays.

Le président de la Fed, M. Powell, devrait s'exprimer plus tard dans la journée et les traders scruteront ses remarques afin d'obtenir des éclaircissements sur sa position quant à d'éventuelles réductions des taux d'intérêt.

Bien que la plupart des décideurs politiques aient adopté un ton prudent, les investisseurs se sont accrochés aux signaux dovish d'une poignée de membres votants clés et aux rapports selon lesquels le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est un favori pour succéder à Powell à l'expiration de son mandat l'année prochaine.

Les traders estiment à 87,6 % les chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre, soit un doublement par rapport à la fin du mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Cette semaine, l'accent sera mis sur un rapport retardé de septembre sur l'indice des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui doit être publié vendredi.

A 05:41 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 213 points, soit 0,45%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 38,75 points, soit 0,56% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 174 points, soit 0,68%.

Les attentes selon lesquelles la Banque du Japon pourrait augmenter les taux d'intérêt en décembre pour contrer l'inflation et l'affaiblissement du yen JPY= ont ajouté à la prudence lundi. Une hausse des taux japonais pourrait renforcer le yen et, par conséquent, dénouer les opérations de portage auxquelles les investisseurs ont largement eu recours en raison des faibles rendements.

Entre-temps, les grandes surfaces ont été sous les feux de la rampe à l'occasion du lancement des ventes du "Cyber Monday" plus tard dans la journée. Selon Adobe Analytics, les acheteurs ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday , soit 9,1 % de plus qu'en 2024 lors de la plus grande journée de shopping de l'année.

Les actions de Walmart WMT.N et Target TGT.N sont restées stables dans les échanges de pré-marché, tandis que Nike

NKE.N a glissé de 0,3 % et Dollar Tree DLTR.N est resté inchangé.

Les valeurs cryptographiques cotées aux États-Unis ont été les grandes perdantes alors que le bitcoin BTC= est retombé sous 90 000 $, prolongeant ses pertes après sa plus forte baisse mensuelle depuis le krach cryptographique de 2021.

Strategy MSTR.O a chuté de 3,9 %, Coinbase COIN.O a perdu 3,6 % et Bitfarms BITF.O a chuté de 7,2 %.