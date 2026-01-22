Les contrats à terme augmentent encore en raison du soulagement lié au Groenland

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,41%, S&P 500 0,60%, Nasdaq 0,87%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, signalant un nouvel élan d'achat à Wall Street après que le président Donald Trump a renoncé à ses menaces d'imposer des droits de douane aux pays européens, atténuant ainsi les craintes d'une nouvelle guerre commerciale mondiale.

Les principaux indices américains ont rebondi mercredi, l'indice de référence S&P 500 .SPX affichant son plus grand gain en pourcentage sur une journée en deux mois, après que M. Trump a renoncé à imposer des tarifs douaniers comme levier pour s'emparer du Groenland, suggérant plutôt qu'un accord était en vue pour mettre fin à un différend sur le territoire danois.

Les menaces commerciales de M. Trump ont fait trembler les marchés mondiaux mardi, mais les acheteurs sont rapidement revenus sur les marchés boursiers à la suite de sa volte-face.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur à Wall Street, a encore reculé par rapport au pic de deux mois atteint mardi.

À 5:59 a.m. ET, le S&P 500 e-minis EScv1 était en hausse de 41,75 points, ou 0,60%, et le Nasdaq 100 e-minis NQcv1 a grimpé de 219,5 points, ou 0,87%. Le Dow e-minis YMcv1 a gagné 201 points, soit 0,41%.

Les investisseurs se concentreront sur une série de données économiques américaines plus tard dans la journée, y compris la lecture finale du PIB du troisième trimestre, les demandes hebdomadaires de chômage et l'indice des dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale.

La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux d'intérêt la semaine prochaine en raison de la persistance de l'inflation et des signes d'une économie résiliente. Mercredi, M. Trump a renouvelé ses critiques à l'encontre du président de la Fed, Jerome Powell, pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt assez rapidement et a déclaré qu'une annonce concernant le prochain président de la Fed serait bientôt faite.

La saison des résultats du quatrième trimestre reste au centre de l'attention, avec des sociétés telles que GE Aerospace

GE.N , Procter & Gamble PG.N et Abbott Labs ABT.N qui doivent publier leurs résultats plus tard dans la journée.

Le fabricant de puces Intel INTC.O , dont les actions ont grimpé de 47% depuis le début de l'année, devrait publier ses résultats après la clôture des marchés jeudi.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba Holdings BABA.N ont augmenté de 5 % dans les échanges avant bourse après que Bloomberg News ait rapporté que la société chinoise de commerce électronique se prépare à coter sa branche de fabrication de puces, T-Head.

Venture Global VG.N a bondi de 10,6 % après que la société de GNL a déclaré qu'un tribunal d'arbitrage avait statué en sa faveur dans un litige avec l'espagnol Repsol REP.MC .