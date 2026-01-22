Le Crédit Agricole en grève pour la rémunération et l'emploi

Le logo de la banque Crédit Agricole, à Nantes, le 4 juin 2017 ( AFP / LOIC VENANCE )

La colère sociale monte au sein des caisses régionales du Crédit Agricole : plusieurs syndicats appellent à un débrayage jeudi, regrettant des augmentations de salaires insuffisantes l'an dernier et la mise en place d'un plan de transformation menaçant l'emploi.

Les quelque 78.000 salariés de la fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA), qui regroupe les 39 des caisses régionales et plusieurs filiales associées (spécialisées dans l'informatique ou la formation par exemple) sont invités à arrêter le travail deux heures jeudi, voire une demi-journée ou une journée pour ceux qui le souhaitent.

La grève est rare dans le secteur bancaire, d'autant plus dans une banque mutualiste comme le Crédit Agricole. L'action de jeudi a même été qualifiée de "grande première" dans une communication syndicale adressée la semaine dernière aux salariés.

Contacté par l'AFP, le secrétaire national Sud-Crédit agricole Mutuel (Sud-Cam) Jean-Yves Salvat dénonce d'abord un "manque de respect" de la direction dans les négociations salariales menées en fin d'année dernière, et souhaite leur réouverture.

Les syndicats n'ont pas digéré l'échec de ces négociations, qui se sont soldées par une augmentation générale d'environ 0,5%.

"La négociation a été forcément une négociation difficile", concède auprès de l'AFP François-Xavier Heulle, directeur général adjoint de la FNCA en charge des ressources humaines, qui met en avant la part supplémentaire d'augmentations individuelles à la discrétion des caisses régionales, qui sont des banques coopératives autonomes.

- "Efficacité" -

Les syndicats se mobilisent également contre les potentiels effets d'un plan de mutualisation de certains métiers porté par la direction et baptisé "efficacité".

Ce programme vise à "être un peu plus +industriel+ dans la façon de traiter les opérations" parmi les les caisses régionales du Crédit Agricole, explique de son côté le directeur adjoint de la FNCA en charge de la transformation et de la performance, Eric Gonce.

"Il y a des transformations, on ne nie pas évidemment que ça puisse inquiéter", continue-t-il.

L'objectif du plan se limite à "essayer de baisser la masse salariale en regroupant des services partout en France", balaye M. Salvat, qui cite en exemple une menace sur 150 postes dans la caisse régionale du Centre Ouest, qui regroupe les départements de la Haute-Vienne et de l'Indre.

Le responsable syndical souhaite être davantage "associé" au projet "efficacité", en négociant réellement les mesures d'accompagnement pour les salariés.

Les syndicats sont également attentifs au nombre d'agences, dont la baisse s'est amorcée au tournant des années 2010, selon un décompte tenu par Sud-cam.

Le syndicat constate une accélération du phénomène, avec 112 agences fermées l'an dernier, deux fois plus que les années précédentes.

Le Crédit Agricole ne fait pas face à des problèmes de rentabilité: le bénéfice net part du groupe des caisses régionales approche des 3,2 milliards d'euros pour les trois premiers trimestres de 2025.

La banque a vu l'arrivée en mai 2025 d'un nouveau directeur général au sein de l'entité cotée du groupe (Casa), Olivier Gavalda.