 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les contrats à terme américains remontent alors que la cessation des attaques au Moyen-Orient maintient les cours du pétrole à un niveau modéré
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme américains progressent, tandis que les marchés boursiers européens stagnent

* Les États-Unis et l'Iran s'engagent à mettre fin aux attaques et à reprendre les négociations

* Les secteurs technologiques devraient rebondir après la vague de ventes

(Mise à jour des cours, ajout d'informations sur le rebond du secteur technologique) par Ankur Banerjee et Harry Robertson

Les contrats à terme sur les actions américaines ont rebondi lundi après que les États-Unis et l’Iran ont convenu de mettre fin aux récentes hostilités et de reprendre les négociations, ce qui a contribué à faire baisser les cours du pétrole après leur flambée plus tôt dans la journée, suite à la reprise des attaques entre les deux parties.

Les actions européennes sont restées stables, mais le secteur technologique a surperformé des deux côtés de l’Atlantique après que les inquiétudes concernant les dépenses en matière d’IA ont déclenché une vague de ventes la semaine dernière.

Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 EScv1 ont grimpé de 0,8 %, tandis que l'indice européen STOXX 600 .STOXX est resté pratiquement inchangé.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 , à forte composante technologique, ont progressé de 1,1 %, mettant l’indice américain sur la voie d’un rebond après avoir chuté de plus de 4 % la semaine dernière. L’indice technologique STOXX .SX8P a grimpé de 1,2 %.

Ce retour à la diplomatie au Moyen-Orient fait suite à plusieurs jours de frappes réciproques depuis qu’un projectile iranien a touché un cargo dans le détroit d’Ormuz la semaine dernière, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir rompu un cessez-le-feu provisoire.

Le prix du pétrole a d’abord bondi lundi après que les États-Unis et l’Iran se sont échangé des frappes au cours du week-end, avant de se stabiliser à un niveau proche de son plus bas depuis le début du conflit.

Le Brent LCOc1 affichait en dernier lieu une hausse de 0,7 % à 72,50 dollars le baril, soit une baisse de 22 % sur le mois.

“ Le marché peut trouver un certain soulagement dans la baisse des prix du pétrole et son impact sur l’économie mondiale ”, a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l’Europe chez Jefferies.

“ La baisse des cours du pétrole devrait favoriser une diversification des investissements, et les secteurs sensibles à la croissance, qui ont souffert ces derniers mois, devraient afficher de meilleures performances. ”

Les marchés asiatiques ont réduit leurs pertes antérieures, l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 reculant de 0,2 % et l'indice japonais Nikkei .N225 progressant de 0,2%.

Les investisseurs ont dû faire face à des inquiétudes quant au fait que les valorisations des entreprises liées à l’IA soient devenues excessives après des hausses spectaculaires, même si les marchés semblaient prêts à regagner un peu de terrain lundi.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a mis en garde quant à la pérennité de la vague actuelle d’investissements dans l’IA, soulignant que les goulets d’étranglement au niveau de l’offre et la concurrence intense pourraient entraîner le type de surinvestissement observé lors des précédents cycles d’expansion et de récession.

PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX

Les cours du pétrole ont fortement chuté ces dernières semaines, mais les indicateurs d’inflation ont néanmoins bondi aux États-Unis et ailleurs, ce qui exerce une pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle relève ses taux.

La probabilité croissante d’une hausse des taux a soutenu le dollar. L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à ses homologues, s’établissait en légère baisse à 101,25, juste en dessous du plus haut niveau sur un an atteint la semaine dernière. FRX/

Le yen japonais JPY= a légèrement reculé à 161,80 pour un dollar américain, les craintes d’une nouvelle intervention de Tokyo ayant empêché cette devise fragile de franchir son plus bas niveau depuis 40 ans.

Les investisseurs anticipent au moins une hausse des taux de la Fed cette année, ce qui marque un revirement radical par rapport aux prévisions de deux baisses de taux avant le début du conflit.

Les stratèges de BofA prévoient trois hausses, une vision plus “hawkish” qui reflète en partie la forte croissance de l’emploi aux États-Unis.

La hausse du dollar a pesé sur l’or, qui XAU= a reculé de 1,3 % à 4.034 dollars l’once. Le métal jaune devrait enregistrer une baisse de 13 % au deuxième trimestre, sa plus forte chute trimestrielle depuis 2013. GOL/

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1402 USD Six - Forex 1 +0,14%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
69 468,11 Pts Six - Forex 1 +0,15%
Or
4 044,12 USD Six - Forex 1 -1,10%
Pétrole Brent
72,55 USD Ice Europ -3,06%
Pétrole WTI
69,95 USD Ice Europ -0,81%
STOXX Europe 600
635,94 Pts DJ STOXX 0,00%
STOXX Europe 600 Technology
1 019,99 Pts DJ STOXX +0,82%
USD/JPY SPOT
161,8945 Six - Forex 1 +0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.06.2026 14:54 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Rocket Lab, Iridium, Martin Marietta Materials) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,42% ... Lire la suite

  • BOURSORAMA
    29 et 30 juin - "IA : les gagnants, les perdants ? Votre argent est en jeu !"
    information fournie par Boursorama 29.06.2026 14:33 

    L'IA, une révolution déjà en marche Fin 2022, l'intelligence artificielle arrivait dans le quotidien des entreprises et des particuliers avec le lancement de ChatGPT. Depuis, l'IA s'est transformée en mégatendance mondiale, redéfinissant les règles du jeu économique, ... Lire la suite

  • SpaceX, OpenAI : la fin de l’euphorie IA à Wall Street ?
    SpaceX, OpenAI : la fin de l’euphorie IA à Wall Street ?
    information fournie par Ecorama 29.06.2026 14:10 

    Après le repli du titre SpaceX et le report évoqué de l’introduction en Bourse d’OpenAI, les investisseurs s’interrogent sur les valorisations des géants de l’intelligence artificielle. Simple phase de consolidation ou premiers signes d’un essoufflement de l’engouement ... Lire la suite

  • Photo diffusée par le Parlement britannique de Andy Burnham (au centre), nouveau député du Parti travailliste de Makerfield, à la suite de sa victoire lors de l'élection partielle, à la Chambre des communes à Londres, le 22 mai 2026 ( UK PARLIAMENT / - )
    Andy Burnham, probable successeur de Starmer, promet de décentraliser pour relancer le Royaume-Uni
    information fournie par AFP 29.06.2026 14:07 

    Le probable successeur de Keir Starmer à Downing Street, Andy Burnham, a proposé lundi de transférer davantage de pouvoirs aux maires pour stimuler la croissance, lors d'un discours très attendu sur l'économie, sa première prise de parole majeure depuis l'annonce ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,92 +12,35%
CAC 40
8 378,63 -0,07%
Pétrole Brent
72,42 -3,23%
SOITEC
117,6 +2,84%
HAFFNER ENERGY
0,227 +4,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank