Les contrats à terme américains remontent alors que la cessation des attaques au Moyen-Orient maintient les cours du pétrole à un niveau modéré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme américains progressent, tandis que les marchés boursiers européens stagnent

* Les États-Unis et l'Iran s'engagent à mettre fin aux attaques et à reprendre les négociations

* Les secteurs technologiques devraient rebondir après la vague de ventes

(Mise à jour des cours, ajout d'informations sur le rebond du secteur technologique) par Ankur Banerjee et Harry Robertson

Les contrats à terme sur les actions américaines ont rebondi lundi après que les États-Unis et l’Iran ont convenu de mettre fin aux récentes hostilités et de reprendre les négociations, ce qui a contribué à faire baisser les cours du pétrole après leur flambée plus tôt dans la journée, suite à la reprise des attaques entre les deux parties.

Les actions européennes sont restées stables, mais le secteur technologique a surperformé des deux côtés de l’Atlantique après que les inquiétudes concernant les dépenses en matière d’IA ont déclenché une vague de ventes la semaine dernière.

Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 EScv1 ont grimpé de 0,8 %, tandis que l'indice européen STOXX 600 .STOXX est resté pratiquement inchangé.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 , à forte composante technologique, ont progressé de 1,1 %, mettant l’indice américain sur la voie d’un rebond après avoir chuté de plus de 4 % la semaine dernière. L’indice technologique STOXX .SX8P a grimpé de 1,2 %.

Ce retour à la diplomatie au Moyen-Orient fait suite à plusieurs jours de frappes réciproques depuis qu’un projectile iranien a touché un cargo dans le détroit d’Ormuz la semaine dernière, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir rompu un cessez-le-feu provisoire.

Le prix du pétrole a d’abord bondi lundi après que les États-Unis et l’Iran se sont échangé des frappes au cours du week-end, avant de se stabiliser à un niveau proche de son plus bas depuis le début du conflit.

Le Brent LCOc1 affichait en dernier lieu une hausse de 0,7 % à 72,50 dollars le baril, soit une baisse de 22 % sur le mois.

“ Le marché peut trouver un certain soulagement dans la baisse des prix du pétrole et son impact sur l’économie mondiale ”, a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l’Europe chez Jefferies.

“ La baisse des cours du pétrole devrait favoriser une diversification des investissements, et les secteurs sensibles à la croissance, qui ont souffert ces derniers mois, devraient afficher de meilleures performances. ”

Les marchés asiatiques ont réduit leurs pertes antérieures, l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 reculant de 0,2 % et l'indice japonais Nikkei .N225 progressant de 0,2%.

Les investisseurs ont dû faire face à des inquiétudes quant au fait que les valorisations des entreprises liées à l’IA soient devenues excessives après des hausses spectaculaires, même si les marchés semblaient prêts à regagner un peu de terrain lundi.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a mis en garde quant à la pérennité de la vague actuelle d’investissements dans l’IA, soulignant que les goulets d’étranglement au niveau de l’offre et la concurrence intense pourraient entraîner le type de surinvestissement observé lors des précédents cycles d’expansion et de récession.

PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX

Les cours du pétrole ont fortement chuté ces dernières semaines, mais les indicateurs d’inflation ont néanmoins bondi aux États-Unis et ailleurs, ce qui exerce une pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle relève ses taux.

La probabilité croissante d’une hausse des taux a soutenu le dollar. L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à ses homologues, s’établissait en légère baisse à 101,25, juste en dessous du plus haut niveau sur un an atteint la semaine dernière. FRX/

Le yen japonais JPY= a légèrement reculé à 161,80 pour un dollar américain, les craintes d’une nouvelle intervention de Tokyo ayant empêché cette devise fragile de franchir son plus bas niveau depuis 40 ans.

Les investisseurs anticipent au moins une hausse des taux de la Fed cette année, ce qui marque un revirement radical par rapport aux prévisions de deux baisses de taux avant le début du conflit.

Les stratèges de BofA prévoient trois hausses, une vision plus “hawkish” qui reflète en partie la forte croissance de l’emploi aux États-Unis.

La hausse du dollar a pesé sur l’or, qui XAU= a reculé de 1,3 % à 4.034 dollars l’once. Le métal jaune devrait enregistrer une baisse de 13 % au deuxième trimestre, sa plus forte chute trimestrielle depuis 2013. GOL/