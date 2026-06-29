Canicule: l'Europe centrale à la peine avec plus de 35°C

Des spectateurs se protègent de la chaleur avant un concert de Bruo Mars à l'Olympic stadium de Berlin, le 28 juin 2026 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

L'Europe centrale et orientale est à la peine lundi avec la canicule pesant sur le continent, où au moins 130 millions d'habitants devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée lundi, selon les calculs de l'AFP.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 269 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), contre plus de 380 millions la veille. Cette analyse est réalisée à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center.

Dimanche, le modèle météorologique calculé à 03H00 GMT avait prévu des températures supérieures à 35°C pour au moins 191 millions de personnes.

Une vaste zone autour des Carpates et dans les Balkans, comprenant la quasi-totalité de la Hongrie ainsi que la Serbie, la Roumanie, la Croatie, l'Autriche, le sud de la Pologne et l'ouest de l'Ukraine, devrait voir le thermomètre grimper au-delà des 35°C lundi.

Tout comme 30 millions de personnes en Italie, notamment dans la densément peuplée plaine du Po. La partie sud-ouest de la péninsule ibérique, habituée aux fortes chaleurs, sera également concernée.

En France hexagonale, la chaleur reflue mais la vigilance sanitaire demeure. Quelque 3 millions de personnes seront touchées.

Télétravail

En Hongrie, au lendemain de la Marches des fiertés a été maintenu dimanche malgré la chaleur pour fêter la liberté retrouvée de se rassembler et le départ du pouvoir de Viktor Orban qui a multiplié les politiques anti-LGBT+, le télétravail est de rigueur pour le secteur public.

Le Premier ministre Péter Magyar a demandé aux entreprises privées de privilégier cette solution dans la mesure du possible.

En Slovaquie le niveau d'alerte 3 à la chaleur, le plus élevé, a été décrété sur presque tout le pays, avec des températures pouvant monter jusqu'à 40°C, selon l'institut météorologique national.

L'Est de l'Autriche est pour sa part placé en alerte rouge avec des températures en journée attendues jusqu'à 39°C degrés à Vienne et 23°C la nuit.

Susanne, une Viennoise au bord de l'Alte Donau, un bras mort du Danube, où les Viennois ont l'habitude de venir chercher un peu de fraîcheur, dit faire "comme tout le monde : j'essaie de rester à l'ombre et de boire beaucoup d'eau, c'est probablement la seule chose qui nous sauve". Lundi matin, le température de l'Alte Donau atteignait 29°C, selon le club automobile ARBÖ.

En Croatie, comme dans la majeure partie des Balkans, les autorités ont mis en garde contre des conditions dangereuses.

La Bosnie, où les températures pourraient grimper jusqu'à 40°C, comme en Albanie, les pompiers ont indiqué lundi avoir maîtrisé un feu de décharge près de Mostar (sud) qui brûlait depuis plusieurs jours, dégageant une fumée âcre.

Au Kosovo, le service météorologique a annoncé que les températures devraient culminer à 38°C lundi, conseillant aux personnes vulnérables de rester à l'intérieur pendant la journée.

En Europe de l'Ouest, la canicule avait amené plusieurs gouvernements à prendre des mesures d'urgence, telles que l'interdiction de la vente d'alcool à Paris, l'annulation de festivals ou la fermeture des écoles.

Jusqu'à présent, aucune mesure similaire n'a été annoncée dans les Balkans - où l'année scolaire est déjà finie - malgré les appels des syndicats en Macédoine du Nord demandant au gouvernement de prendre des dispositions pour protéger les travailleurs.

En Pologne, les autorités ont comptabilisé 56 décès par noyade depuis le début du mois de juin, dont 17 pour la seule journée de dimanche, le bilan quotidien le plus lourd cette année, a indiqué la police qui a appelé à "la vigilance au bord de l'eau ".

Plus à l'Est encore, l'Ukraine se prépare lundi à des températures pouvant atteindre 38°C cette semaine. Une vague de chaleur qui risque de fragiliser son réseau énergétique gravement endommagé cet hiver par les bombardements russes et en pleine réparation.

Cette vague de chaleur est la plus sévère à avoir jamais été mesurée en Europe, et aurait été quasiment impossible au mois de juin sans le changement climatique, selon les climatologues du World Weather Attribution.

Des records absolus de température ont été battus en Allemagne, en Pologne, et en République tchèque, et pour le mois de juin au Royaume-Uni et en Suisse. Les températures moyennes en France ont atteint des records, avec notamment les nuits les plus chaudes jamais mesurées sur le territoire.