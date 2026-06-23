Les contrats à terme américains reculent en raison d'une vague de ventes dans le secteur technologique, alors que les inquiétudes concernant la politique monétaire restrictive de la Fed et les dépenses liées à l'IA s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,47 %, S&P -1,42 %, Nasdaq -2,96 %

* Les contrats à terme sur le Russell 2000 reculent de 1,6 %

* Les valeurs technologiques à très forte capitalisation et les actions du secteur des semi-conducteurs sont à l'origine de la vague de ventes

* L'indice de volatilité du CBOE atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les actions américaines devaient ouvrir en baisse mardi, dans le sillage des fortes baisses enregistrées par les valeurs technologiques à très forte capitalisation et les valeurs du secteur des semi-conducteurs, alors que les investisseurs se préparaient à une politique plus restrictive de la Réserve fédérale et examinaient de près l'augmentation des dépenses en intelligence artificielle financées par l'endettement.

Si ces baisses se confirment, le Nasdaq 100 perdrait plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Nvidia

NVDA.O reculait de 2,7 % en pré-ouverture, Alphabet GOOGL.O perdait 2 %, tandis que les fabricants de puces Intel INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et Advanced Micro Devices AMD.O affichaient des baisses comprises entre 6,5 % et 9 %.

Les fabricants de puces mémoire Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O , qui figuraient parmi les valeurs les plus performantes du S&P 500 cette année, ont chuté respectivement de 8,1 % et 8,8 %.

Une forte vague de ventes lors de la séance précédente a secoué les poids lourds technologiques américains, alimentée par des doutes concernant les dépenses en IA financées par l’endettement des hyperscalers, malgré des valorisations déjà élevées.

“Le secteur de l’IA est devenu l’un des plus surchargés sur les marchés mondiaux. Lorsque tout le monde détient les mêmes actions, la porte de sortie se rétrécit très rapidement”, a déclaré Nigel Green, directeur général du cabinet de conseil en investissement deVere Group.

À 8 h 26 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 247 points, soit 0,47 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 106,75 points, soit 1,42 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 906,75 points, soit 2,96 %.

Les contrats à terme sur l’indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d’intérêt, ont chuté de 1,6 %. L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une semaine, grimpant de 2,67 points à 19,95.

L'action de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, a reculé de 2,7 %. La capitalisation boursière de l'entreprise a perdu plus de 600 milliards de dollars au cours des trois dernières séances.

SpaceX, qui a fait son entrée en bourse au début du mois, a rejoint la liste des méga-capitalisations qui se tournent vers le marché obligataire pour lever des capitaux.

“SpaceX ne fait pas encore partie des indices du Nasdaq, mais le fait qu’elle se lance sur le marché obligataire pour financer des dépenses excessives en matière d’IA et d’infrastructures ravive les inquiétudes antérieures selon lesquelles les géants de la tech pourraient dépenser trop dans les infrastructures d’IA et financer de plus en plus ces dépenses par l’endettement”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

Selon les données de LSEG, les traders parient de plus en plus sur une deuxième hausse des taux d’intérêt par la Fed américaine d’ici décembre, alors qu’il y a deux semaines, les prévisions tablaient sur une seule hausse de 25 points de base, les investisseurs anticipant une politique monétaire restrictive sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Le S&P 500 s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis six ans, soutenu par un cessez-le-feu au Moyen-Orient et des résultats meilleurs que prévu, alors même que les inquiétudes concernant les valorisations excessives des actions du secteur de l'IA refont surface.

Les résultats de Micron, attendus mercredi, pourraient donner des indications sur les perspectives du secteur des puces mémoire et d’IA après une forte hausse cette année.

Les investisseurs suivent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient après que les États-Unis ont suspendu les sanctions contre l'Iran pendant 60 jours à l'issue du premier cycle de négociations dans le cadre d'un accord de paix naissant.

L'attention des marchés se portera plus tard dans la journée sur une série d'enquêtes privées concernant l'activité économique du mois de juin, avant la publication jeudi des données très attendues de l'indice des dépenses de consommation personnelles (PCE), l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale.