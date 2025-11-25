Les contrats à terme américains reculent alors que les investisseurs se concentrent sur les données ; Alphabet brille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,1%, S&P 500 0,2%, Nasdaq 0,3%

*

Alphabet en hausse après un rapport sur des discussions avec Meta pour fournir des puces d'intelligence artificielle

*

Nvidia, AMD en tête des baisses après le rapport d'Alphabet

*

Les ventes au détail, les données sur l'inflation des producteurs sont à l'ordre du jour

(Mise à jour des prix et ajout de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian

Les contrats à terme des indices boursiers américains ont baissé mardi, au lendemain d'un rallye boursier tiré par la technologie, alors que les investisseurs attendent des données économiques et des résultats qui pourraient offrir un aperçu de la résilience du consommateur américain.

S'écartant des baisses plus générales, Alphabet GOOGL.O a bondi de 4 % dans les échanges avant bourse après qu'un rapport a indiqué que Facebook, la société mère de Meta Platforms < META.O >, était en discussions pour utiliser les puces d'intelligence artificielle de Google dans ses centres de données à partir de 2027 et louer des puces de Google Cloud d'ici à l'année prochaine.

Broadcom AVGO.O , qui aide Alphabet à fabriquer ses puces d'IA, a gagné 2,5 %, tandis que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O , qui dominent actuellement le secteur des puces d'IA, ont chuté de près de 4 % chacun.

Les actions de la société mère de Google ont augmenté de près de 70 % cette année, surpassant les autres mégacapitalisations et se rapprochant de la capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars .

Le Nasdaq .IXIC a enregistré lundi sa plus forte hausse en une journée depuis six mois, les investisseurs s'étant rués sur les valeurs technologiques après plusieurs épisodes de vente au cours des dernières semaines, en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations exagérées du secteur et des dépenses élevées des grandes entreprises en matière d'intelligence artificielle.

Le sentiment du marché, cependant, a récemment été soutenu par des paris croissants sur la Réserve fédérale qui réduira les coûts d'emprunt en décembre suite aux remarques dovish des membres influents du Federal Open Market Committee tels que John Williams et Christopher Waller .

Un rapport indique que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a également soutenu la baisse des taux d'intérêt le mois prochain.

Les traders estiment à 80 % la probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base le mois prochain, soit un doublement par rapport aux 40 % de la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 06:57 a.m. ET, le S&P 500 e-minis EScv1 était en baisse de 9,75 points, ou 0,15%. Le Nasdaq 100 e-minis NQcv1 était en baisse de 78,25 points, soit 0,31%, et le Dow e-minis YMcv1 était en baisse de 56 points, soit 0,12%.

Les traders ont également suivi les développements autour d'un accord de paix en Ukraine et les signes d'amélioration des relations commerciales sino-américaines .

LE CONSOMMATEUR SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Les investisseurs évalueront les données sur les ventes au détail de septembre et le rapport sur la confiance des consommateurs de novembre du Conference Board plus tard dans la journée pour obtenir des indices sur la santé du consommateur américain à un moment où les pressions sur les prix induites par les tarifs douaniers et les licenciements ont fait les gros titres.

Un rapport retardé sur l'inflation des prix à la production pour le mois de septembre est également attendu à 8h30 ET, avec un accent sur les composants qui alimentent la jauge d'inflation préférée de la Fed - l'indice des dépenses de consommation personnelle.

"Les marchés chercheront à s'assurer que l'atterrissage en douceur ne se fait pas dans le sens de la stagflation", a déclaré Derren Nathan, responsable de la recherche sur les actions chez Hargreaves Lansdown.

Parmi les sociétés qui ont publié leurs résultats mardi, Kohl's KSS.N a bondi de 22 % après que l'exploitant de grands magasins a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année, tandis que le distributeur de produits électroniques Best Buy BBY.N a augmenté de 2,5 % après avoir relevé ses prévisions annuelles.

Le distributeur de vêtements Burlington Stores BURL.N a chuté de 5,1 % après que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a manqué les estimations.

Pour les détaillants, la période d'achats de fin d'année, entre la fête de Thanksgiving jeudi et le Cyber Monday la semaine prochaine, sera cruciale pour les ventes.

Parmi les autres actions, les actions cotées en bourse d'Alibaba BABA.N ont augmenté de 3,2 % après que le géant chinois du commerce électronique a battu les estimations des analystes pour son chiffre d'affaires trimestriel.