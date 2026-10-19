Les contrats à terme américains rebondissent à l'approche de la publication des résultats des entreprises du secteur de l'IA ; la France met la pression sur l'Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme de Wall Street rebondissent à l'approche de la publication des résultats des grandes entreprises du secteur de l'IA

* Les actions européennes reculent alors que les troubles en France attisent les inquiétudes budgétaires

* Le pétrole recule après que Trump a levé certaines sanctions contre la Russie

* La croissance chinoise dépasse les prévisions, les marchés boursiers asiatiques affichent des résultats mitigés

(Mises à jour jusqu'en début d'après-midi en Europe)

par Danilo Masoni

Les contrats à terme sur Wall Street ont progressé lundi, alors que les cours du pétrole reculaient et que les valeurs technologiques rebondissaient à l'approche d'une semaine importante pour les résultats des entreprises du secteur de l'IA , même si les inquiétudes concernant les perspectives budgétaires de la France ont pesésur les actifs européens .

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont grimpé de 1 %, regagnant un peu de terrain après une semaine difficile au cours de laquelle l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a enregistré sa plus longue série de baisses depuis 2008.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,4 %, tandis que la baisse des cours du pétrole et la demande de valeurs refuges ont contribué à soutenir les bons du Trésor, après qu’une récente vague de ventes d’obligations a déstabilisé les valeurs technologiques et intensifié l’attention portée aux besoins de financement colossaux du secteur de l’IA.

Avec la publication mercredi des résultats de Meta META.O , ainsi que ceux de Tesla TSLA.O et des fabricants de puces Lam Research LRCX.O et Texas Instruments TXN.O , les marchés seront à l’affût de signes indiquant que les dépenses massives consacrées à l’IA finissent par porter leurs fruits.

“Les investisseurs voudront entendre plus qu’un simple plan de dépenses ambitieux: ils voudront des preuves que l’IA contribue à générer suffisamment de chiffre d’affaires et de bénéfices pour justifier ces dépenses”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Meta fait partie des cinq géants de l’IA qui devraient porter leurs dépenses d’investissement combinées à environ 1 200 milliards de dollars l’année prochaine, selon Goldman Sachs.

Au deuxième trimestre, la société propriétaire de Facebook a fait état d’une forte baisse de son flux de trésorerie disponible en raison de l’accélération des dépenses, soulignant la pression financière liée au déploiement coûteux des infrastructures d’IA.

Les résultats de SpaceX SPCX.O sont également attendus mardi. Dans l’ensemble, les bénéfices américains devraient tout de même progresser d’environ 30 %, principalement grâce au secteur technologique.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence ont reculé de 2,3 points de base à 5,075 % US10YT=RR , prolongeant ainsi leur baisse après avoir enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de huit mois.

LA CRISE FRANÇAISE PÈSE SUR L'EUROPE

En Europe, le tableau était nettement différent. Alors que les valeurs technologiques de la région .SX8P suivaient la hausse des contrats à terme sur le Nasdaq, les inquiétudes concernant les perspectives budgétaires de la France ont pesé sur les actions, l’euro et les obligations d’État.

Les valeurs vedettes de la Bourse de Paris .FCHI ont reculé de 1,5 %, se rapprochant du plus bas niveau atteint depuis six mois en début de mois, tandis que l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a glissé de 1 %. Les valeurs bancaires .SX7P , considérées comme particulièrement vulnérables aux tensions liées à la dette souveraine, ont chuté de 2,1 %.

Les troubles généralisés du week-end dans la deuxième économie de la zone euro ont mis en évidence le défi auquel est confronté le gouvernement français, qui cherche à réduire son important déficit budgétaire à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Cela a entraîné une hausse des rendements obligataires français et creusé leur écart par rapport à leurs équivalents allemands, considérés comme plus sûrs. Le rendement de l’obligation française à 10 ans FR10YT=RR a augmenté de 9 points de base pour s’établir à 4,875 %, tandis que le rendement de référence allemand DE10YT=RR a progressé de 1,8 point de base à 3,428 %.

“Il existe clairement un risque politique, ce qui va entraîner une volatilité à court terme”, a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

Il a toutefois souligné qu’environ 80 % du chiffre d’affaires des entreprises françaises provenait de l’étranger, ce qui limite l’impact direct des développements politiques sur les fondamentaux des entreprises.

L’euro a reculé de 0,16 % à 1,1223 dollar EUR=EBS , non loin de son plus bas niveau depuis 16 mois atteint la semaine dernière à 1,1113 dollar, tandis que l’indice du dollar =USD a progressé d’environ 0,1 % à 101,9.

LE PÉTROLE RECULE APRÈS AVOIR ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU EN CINQ MOIS

La baisse des cours du pétrole , suite à la décision du président américain Donald Trump de lever certaines sanctions contre la Russie, a soutenu l’ensemble des marchés, même si les investisseurs sont restés attentifs au risque que les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine ne viennent perturber l’équilibre mondial entre l’offre et la demande.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,3 %, à 108,4 dollars, après avoir clôturé vendredi à leur plus haut niveau depuis cinq mois, tandis que le brut américain

CLc1 a perdu 0,3 %, à 101,15 dollars le baril.

Plus tôt en Asie, les échanges ont été mitigés. L'indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 0,6 %, tandis que l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS , a légèrement progressé de 0,1 %.

Les valeurs phares chinoises .CSI300 ont progressé de 0,1 % après la publication de données indiquant que l’économie avait progressé de 4,5 % au troisième trimestre, un peu au-dessus des attentes.

Le yuan chinois s’est raffermi à 6,6806 pour un dollar

CNY= , son plus haut niveau depuis juin 2022.

L'or XAU= a progressé d'environ 0,1 % à 4 168 dollars l'once, la baisse des rendements obligataires ayant soutenu la demande d'actifs non productifs d'intérêts, tandis que le bitcoin BTC= a gagné 1,6 % pour repasser au-dessus des 82 000 dollars.