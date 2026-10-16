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Les contraintes énergétiques font émerger de nouveaux gagnants dans le boom de l'IA
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 16:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Le dollar recule; le pétrole brut américain recule; le bitcoin et l'or progressent tous deux légèrement

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste stable à environ 5,09 %

16 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES CONTRAINTES ÉNERGÉTIQUES CRÉENT DE NOUVEAUX GAGNANTS DANS LE BOOM DE L’IA

Selon Morgan Stanley, le boom des dépenses en IA profite de plus en plus aux constructeurs de centres de données et aux fournisseurs d’électricité, les entreprises du cloud louant de nouvelles installations et concluant des contrats d’électricité à long terme pour soutenir l’expansion de leur infrastructure d’IA.

L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a indiqué que l’ d’expansion des centres de données liés à l’IA continuera de peser sur l’approvisionnement électrique américain, la demande en électricité devant atteindre des niveaux records en 2026 et 2027, à mesure que les hyperscalers augmentent leurs capacités pour prendre en charge des charges de travail croissantes liées à l’IA.

Le cabinet de courtage estime que les États-Unis pourraient être confrontés à un déficit d’électricité de 32 gigawatts d’ici 2028. Alors que les hyperscalers se livrent à une course effrénée pour s’assurer un approvisionnement en électricité et déployer de nouvelles capacités, les fournisseurs d’énergie, d’équipements électriques et d’infrastructures de centres de données apparaissent comme les principaux bénéficiaires.

Les entreprises actives dans la production d’électricité sur site et de secours, notamment ERock EROC.N , Cummins CMI.N et Caterpillar CAT.N , devraient tirer profit de la hausse des investissements des hyperscalers. Parallèlement, les fournisseurs d’équipements électriques tels que GE Vernova

GEV.N et Bloom Energy BE.N devraient bénéficier de l’augmentation des dépenses d’investissement liées à l’IA, ce qui devrait soutenir leurs carnets de commandes et leurs marges.

Cette opportunité s'étend au-delà de la production d'électricité. Les fournisseurs de systèmes électriques et de refroidissement, notamment Vertiv VRT.N , Eaton ETN.N , Trane Technologies 2IS.F , Johnson Controls JCI.N et Carrier Global

CARR.N , sont bien positionnés alors que les clients cherchent à déployer plus rapidement des centres de données d'IA de plus en plus complexes.

Parallèlement, Morgan Stanley met en avant un facteur moins visible des dépenses liées à l’IA: les investissements dans les centres de données financés par crédit-bail. La société de courtage estime que les dépenses d’investissement financées par crédit-bail ajouteront environ 195 milliards de dollars aux dépenses liées à l’IA d’ici 2027, portant le total des dépenses d’investissement liées à l’IA à environ 1 600 milliards de dollars.

Les hyperscalers ayant de plus en plus tendance à louer leurs centres de données plutôt que de les posséder en pleine propriété, une part croissante des dépenses échappe aux déclarations traditionnelles relatives aux dépenses d’investissement.

En conséquence, les promoteurs immobiliers, les fournisseurs d’électricité et les prestataires d’infrastructures se taillent une part plus importante du marché. Le secteur de l’IA ne se limite plus aux puces électroniques: l’accès à l’électricité et aux infrastructures physiques devient tout aussi crucial que la capacité de calcul elle-même.

(Kanishka Ajmera)

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