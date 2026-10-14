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Les constructeurs immobiliers américains enregistrent leur plus bas niveau depuis 18 mois, alors que la forte hausse de l'IPC alimente les anticipations de hausse des taux
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 18:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre -

** Les actions des constructeurs immobiliers américains reculent alors que la forte hausse de l'IPC alimente les anticipations de hausse des taux américains, suscitant des inquiétudes quant aux taux hypothécaires et à l'accessibilité au logement

** L'indice PHLX du secteur immobilier .HGX recule de 2,1%, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2025

** D.R. Horton DHI.N , premier constructeur immobilier américain en termes de capitalisation boursière et de nombre de ventes conclues, recule de 2,9%

** Parmi les plus grands constructeurs du secteur, Lennar

LEN.N recule de 3,36%, PulteGroup PHM.N de 3,2% et Toll Brothers TOL.N de 2,90%

** Les taux des prêts immobiliers à 30 ans ont augmenté pour atteindre 7,50% la semaine dernière, leur plus haut niveau depuis novembre 2023

** Si l'on tient compte de l'évolution de la séance, LEN, DHI, PHM et TOL affichent respectivement une baisse de plus de 29%, 8%, 7% et 4% depuis le début de l'année, contre un recul de plus de 2% pour l'indice sectoriel immobilier PHLX .HGX

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D R HORTON
132,430 USD NYSE -2,23%
LENNAR RG-A
72,750 USD NYSE -2,95%
PULTEGROUP
108,715 USD NYSE -2,59%
TOLL BROTHERS IN
129,410 USD NYSE -2,48%
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