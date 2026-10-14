Les constructeurs immobiliers américains enregistrent leur plus bas niveau depuis 18 mois, alors que la forte hausse de l'IPC alimente les anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre -

** Les actions des constructeurs immobiliers américains reculent alors que la forte hausse de l'IPC alimente les anticipations de hausse des taux américains, suscitant des inquiétudes quant aux taux hypothécaires et à l'accessibilité au logement

** L'indice PHLX du secteur immobilier .HGX recule de 2,1%, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2025

** D.R. Horton DHI.N , premier constructeur immobilier américain en termes de capitalisation boursière et de nombre de ventes conclues, recule de 2,9%

** Parmi les plus grands constructeurs du secteur, Lennar

LEN.N recule de 3,36%, PulteGroup PHM.N de 3,2% et Toll Brothers TOL.N de 2,90%

** Les taux des prêts immobiliers à 30 ans ont augmenté pour atteindre 7,50% la semaine dernière, leur plus haut niveau depuis novembre 2023

** Si l'on tient compte de l'évolution de la séance, LEN, DHI, PHM et TOL affichent respectivement une baisse de plus de 29%, 8%, 7% et 4% depuis le début de l'année, contre un recul de plus de 2% pour l'indice sectoriel immobilier PHLX .HGX