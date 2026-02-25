Les constructeurs de logements américains et les actions liées à l'immobilier chutent, tout comme Lowe's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions des constructeurs américains d'habitations ont fortement baissé et figurent parmi les plus fortes baisses en pourcentage du S&P 500 .SPX mercredi, alors que le distributeur de rénovation Lowe's Companies LOW.N a chuté à la suite de ses prévisions prudentes

** Lennar LEN.N en baisse de près de 6%, PulteGroup

PHM.N en baisse de 4%, D.R. Horton DHI.N en baisse de plus de 4%

** L'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME a chuté de plus de 4 % pour atteindre son plus bas niveau depuis trois semaines et l'indice PHLX du secteur du logement .HGX a baissé de 3 %

** Les actions de la société de matériaux de construction Builders FirstSource BLDR.N chutent de 6 % et celles de LOW de plus de 5 % ** L'action de Home Depot HD.N , le rival de LOW, a baissé de 3 % sur la séance, après un gain de 2 % mardi suite à la publication de son rapport trimestriel

** Toutes ces actions vont à l'encontre de la tendance générale du marché, l'indice S&P 500 étant en hausse de 0,7 % pour la dernière fois ** LOW a prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, et le directeur général de la société a déclaré que la confiance des consommateurs était "faible compte tenu des pressions inflationnistes et de l'incertitude économique globale" lors d'une conférence téléphonique qui a suivi le rapport trimestriel

** Le directeur général Marvin Ellison a déclaré que "malgré une légère baisse des taux d'intérêt à court terme et les attentes du marché quant à de nouvelles réductions de la part de la Fed, les taux hypothécaires restent élevés et, par conséquent, un effet de blocage persistant reste en place, ce qui maintient la pression sur le chiffre d'affaires des logements et les mises en chantier." En conséquence, il a déclaré que LOW s'attend à ce que "l'amélioration des marchés du logement et de l'amélioration de l'habitat soit graduelle"

** Même avec les baisses du jour, SPCOMHOME et HGX sont en hausse d'environ 10% et 7%, respectivement, depuis le début de l'année. En 2026, les actions LEN augmentent d'environ 7 %, PHM de 15 % et DHI de 9 %