Les constructeurs automobiles remportent globalement la première manche dans les gigantesques procès menés au Royaume-Uni concernant les émissions des moteurs diesel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la décision, le contexte et les réactions aux paragraphes 3, 5 à 8 et 11 à 13)

Vendredi, certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux ont largement remporté la première étape d’une bataille juridique majeure concernant des allégations selon lesquelles leurs véhicules diesel auraient été équipés de « dispositifs de mise en échec » illégaux destinés à contourner les systèmes de contrôle des émissions.

Dans un résumé de son jugement, la juge Sara Cockerill a déclaré avoir « rejeté la plupart des principales allégations formulées à l’encontre des constructeurs dont les véhicules ont été examinés lors du procès ».

Elle a précisé qu’un dispositif de mise en échec au sens de la réglementation sur les émissions ne couvrait que « les dispositifs qui fonctionnent dans le but intentionnel et/ou illicite de faire fonctionner différemment le (système de contrôle des émissions) lorsqu’il détecte le cycle d’essai ».

L’affaire portait sur 20 véhicules échantillons fabriqués par Mercedes-Benz MBGn.DE , Ford F.N , Nissan 7201.T , Renault RENA.PA et les marques Peugeot et Citroën, détenues par Stellantis STLAM.MI .

Mme Cockerill a toutefois relevé certains points négatifs, notamment concernant un dispositif de régulation de la température du liquide de refroidissement utilisé sur certains modèles Mercedes, qui a été supprimé lors d’une mise à jour en décembre 2015.

Elle a toutefois précisé que ce dispositif ne réduisait pas l’efficacité du système de contrôle des émissions.

Un porte-parole de Mercedes-Benz s’est félicité de cette décision, affirmant que le tribunal s’était prononcé « très largement en faveur » de l’entreprise. Le constructeur automobile a déclaré qu’il contestait la conclusion défavorable et qu’il étudiait ses options, y compris un éventuel recours.

Les avocats représentant les plaignants ont déclaré qu’ils envisageaient de faire appel de la décision rendue vendredi, qui, selon eux, « adoptait une interprétation de la loi nettement plus restrictive que celle appliquée ailleurs en Europe ».

Le procès, qui s’est ouvert en octobre , constituait à ce jour l’audience la plus importante parmi les 13 groupes de recours intentés par environ 1,6 million de plaignants.

La décision rendue vendredi concernait des affaires types contre cinq constructeurs, mais s’appliquera également à environ 800 000 plaintes similaires visant d’autres constructeurs automobiles.

Un autre procès doit débuter en octobre afin de déterminer les conséquences d’éventuelles violations des règles en matière d’émissions et de décider si certains plaignants ont droit à des dommages-intérêts.

Ce litige intervient plus d’une décennie après le scandale du « Dieselgate » de Volkswagen VOWG.DE , qui a coûté des milliards d’euros au constructeur allemand.

Les constructeurs concurrents ont fait valoir que cette affaire était fondamentalement différente du scandale de la fraude aux émissions de Volkswagen et que les systèmes de contrôle des émissions pouvaient légitimement fonctionner différemment dans certaines conditions.