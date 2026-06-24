Les constructeurs automobiles pourraient suspendre leurs ventes en Californie si la loi sur le suivi des véhicules n'était pas adoptée sans délai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

Un groupe représentant les principaux constructeurs automobiles a averti mardi que les constructeurs pourraient être contraints de suspendre la vente de véhicules neufs et d'occasion en Californie à compter du 1er juillet, à moins que l'État ne reporte l'entrée en vigueur des règles relatives aux technologies automobiles visant à empêcher les auteurs de violences conjugales de localiser leurs victimes.

L’Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Hyundai

005380.KS et la plupart des autres constructeurs automobiles, a déclaré qu’à moins qu’un projet de loi ne soit promulgué d’ici le 1er juillet, « il existe un risque important que les ventes de voitures en Californie soient suspendues ».

Le groupe a précisé que les constructeurs automobiles mettaient en œuvre les mesures de protection des victimes de violences conjugales requises par la loi de 2024, « mais que le respect de certains éléments de la loi est impossible cette année ». La Californie est le plus grand marché automobile des États-Unis, représentant environ 10 % des ventes. La loi californienne de 2024 impose aux constructeurs automobiles de mettre en place une procédure claire permettant aux conducteurs de fournir une copie d’une ordonnance restrictive ou d’autres documents et de demander la résiliation de l’accès à distance d’un autre conducteur dans un délai de deux jours ouvrés. Elle impose également aux constructeurs de permettre aux conducteurs de désactiver facilement l’accès à la localisation depuis l’intérieur du véhicule.

Les constructeurs automobiles ont mis en place la procédure en ligne prévue par la loi pour demander la suppression de l’accès d’une autre personne aux services des véhicules connectés.

Un projet de loi soumis à l’assemblée législative de l’État viserait à prolonger les délais pour les technologies embarquées qui, selon les constructeurs automobiles, nécessitent d’importants travaux d’ingénierie, d’essais et d’intégration entre différentes marques, différents modèles, différentes années de production et différents systèmes embarqués.

Le groupe des constructeurs automobiles a insisté pour que ce projet de loi soit approuvé et promulgué d’ici la semaine prochaine afin d’éviter tout impact sur les ventes automobiles.

Un porte-parole du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a refusé de commenter.

En 2024, des analystes législatifs ont cité des articles de Reuters et du New York Times concernant des constructeurs automobiles qui n’avaient pas aidé des femmes affirmant être prises pour cible par leurs partenaires. Une femme a intenté en vain un procès contre Tesla, alléguant que l’entreprise n’avait pas réagi après qu’elle se fut plainte à plusieurs reprises que son mari la harcelait et la traquait à l’aide de la technologie du constructeur, malgré une ordonnance restrictive.