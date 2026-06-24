Les constructeurs automobiles pourraient suspendre les ventes de voitures en Californie sans un report de la loi sur le suivi des véhicules

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe représentant les principaux constructeurs automobiles a averti mardi que les constructeurs pourraient être contraints de suspendre les ventes de véhicules neufs et d'occasion en Californie à compter du 1er juillet, à moins que l'État ne reporte l'entrée en vigueur des règles relatives aux technologies automobiles visant à empêcher les auteurs de violences conjugales de localiser leurs victimes.

L’Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Hyundai

005380.KS et la plupart des autres constructeurs automobiles, a déclaré qu’à moins qu’un projet de loi ne soit promulgué d’ici le 1er juillet, « il existe un risque important que les ventes de voitures en Californie soient suspendues ».

Le groupe a précisé que les constructeurs automobiles mettaient en œuvre les mesures de protection des victimes de violences conjugales requises par la loi de 2024, « mais que le respect de certains éléments de la loi est impossible cette année ».