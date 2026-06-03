Les constructeurs automobiles exhortent l'EPA à agir rapidement pour réécrire la réglementation sur la pollution automobile et soutiennent un report de deux ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations provenant des constructeurs automobiles et d'une association environnementale aux paragraphes 3 à 12) par David Shepardson

Les principaux constructeurs automobiles ont soutenu la proposition de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) visant à reporter de deux ans l'application d'une réglementation exigeant une réduction significative de la pollution atmosphérique causée par les véhicules, mais souhaitent que l'agence agisse rapidement pour réécrire ces règles.

L'Alliance for Automotive Innovation, un groupe professionnel représentant General Motors GM.N , Toyota Motor

7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Ford F.N , Stellantis

STLAM.MI et Hyundai 005380.KS , a déclaré lors d'une audience publique que ce report était nécessaire et a appelé à “une voie raisonnable et viable pour l'avenir” et à ce que l'agence “établisse des normes à long terme réalistes et durables”.

Les associations environnementales ont critiqué ce report, affirmant qu’il entraînerait une augmentation des maladies évitables et des décès prématurés.

L'EPA a estimé le mois dernier que le report de la réglementation anti-pollution de l'ancien président Joe Biden permettrait aux constructeurs automobiles d'économiser 1,7 milliard de dollars. La proposition repousserait les délais de mise en conformité pour les véhicules légers et moyens, invoquant la baisse des ventes de véhicules électriques aux États-Unis, qui, selon elle, rendait les règles anti-pollution plus strictes inatteignables pour les constructeurs.

Le groupe de constructeurs automobiles a déclaré que la baisse des ventes de véhicules électriques “a déjà bloqué des milliards de dollars d’investissements”.

En avril 2024, l'EPA de Biden a finalisé une réglementation exigeant des réductions significatives des “polluants critères” émis par les véhicules particuliers et utilitaires des années-modèles 2027 à 2032.

Rishab Jagetia, membre de l’Environmental Defense Fund, a déclaré qu’un report de deux ans entraînerait des dommages sanitaires se chiffrant en milliards de dollars, notamment des maladies cardiaques et pulmonaires plus graves et des décès prématurés. “Les normes applicables aux véhicules sauvent des vies”, a-t-il déclaré.

Les règles de Biden exigent une réduction de 50 % d’ici 2032 pour les véhicules légers et de 58 % pour les véhicules de poids moyen concernant les six polluants de référence: l’ozone, les particules, le monoxyde de carbone, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et le plomb.

En 2024, l'EPA a estimé à 13 milliards de dollars les bénéfices annualisés liés à la réduction des émissions de polluants contribuant à la formation de suie et de smog.

L'administration Trump a pris une série de mesures visant à assouplir la réglementation sur les véhicules.

En février, elle a finalisé l'abrogation de la “conclusion de danger” pour les véhicules, une décision de 2009 établissant que les émissions de gaz à effet de serre mettent en danger la santé humaine, qui conférait à l'EPA le pouvoir de réglementer les émissions des véhicules.

En décembre, le ministère des Transports a proposé de réduire considérablement les exigences en matière d'économie de carburant pour les modèles des années 2022 à 2031, en exigeant une moyenne de 34,5 miles par gallon d'ici 2031, contre 50,4 miles par gallon auparavant.