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Les constructeurs automobiles et les détaillants mettent en garde contre la pénurie de puces mémoire, qui se répercute sur les prix
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La réorientation massive des puces mémoire vers les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle pourrait entraîner une flambée des prix des biens de consommation et perturber les chaînes d'approvisionnement, ont déclaré mercredi des associations représentant les constructeurs automobiles, les détaillants, les entreprises électroniques et d'autres secteurs.

L'Alliance for Automotive Innovation, la National Retail Federation, la Medical Device Manufacturers Association, la NCTA—The Internet & Television Association et d'autres ont déclaré dans une lettre adressée aux départements du Trésor et du Commerce des États-Unis qu'“un déséquilibre urgent sur le marché des puces mémoire pourrait entraîner des hausses de prix importantes et durables à court terme pour les ménages américains et perturber les chaînes d'approvisionnement essentielles aux États-Unis”.

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