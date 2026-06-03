Les constructeurs automobiles et les détaillants alertent sur le fait que la pénurie de puces mémoire aux États-Unis a des répercussions sur les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la lettre et des informations contextuelles concernant l'impact de l'IA sur la pénurie de puces mémoire, paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Le besoin croissant de puces mémoire pour alimenter les centres de données d'intelligence artificielle pourrait entraîner des hausses de prix spectaculaires des biens de consommation aux États-Unis et perturber les chaînes d'approvisionnement, ont déclaré mercredi des groupes représentant des constructeurs automobiles, des détaillants, des entreprises électroniques et d'autres acteurs.

Dans une lettre adressée aux départements du Trésor et du Commerce des États-Unis, ces groupes ont déclaré qu’"un déséquilibre urgent sur le marché des puces mémoire pourrait entraîner des hausses de prix significatives et durables à court terme pour les ménages américains et perturber les chaînes d'approvisionnement essentielles du pays". Cette lettre témoigne de la gravité croissante d’un problème qui menace les prix et l’approvisionnement de biens de consommation essentiels. Le gouvernement américain a consacré des milliards de dollars de subventions pour stimuler la production de puces mémoire, notamment chez Micron MU.O .

Parmi les groupes signataires de la lettre figurent l'Alliance for Automotive Innovation, la National Retail Federation, la Medical Device Manufacturers Association, la NCTA — The Internet & Television Association, la Telecommunications Industry Association et d'autres.

La consommation par les centres de données d'IA d'une part énorme de la capacité disponible en puces mémoire a entraîné "une flambée sans précédent du prix des puces mémoire et une réduction de l'offre de ces puces pour les industries manufacturières et celles en contact direct avec les consommateurs", indique la lettre.

Les groupes ont ajouté: "Les répercussions concrètes de ces tendances commencent déjà à se faire sentir et risquent de s’aggraver rapidement si la situation n’est pas corrigée."

Les départements du Commerce et du Trésor n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, pas plus que la Semiconductor Industry Association. Reuters a rapporté en décembre que la grave pénurie mondiale de puces mémoire oblige les entreprises d’IA et d’électronique grand public à se disputer des stocks en baisse, alors que les prix s’envolent pour ces composants peu glamour mais essentiels qui permettent aux appareils de stocker des données.

Les groupes d'entreprises américains ont ajouté qu'ils constataient "des hausses de prix pour une large gamme de produits électroniques grand public et informatiques courants; des coûts nettement plus élevés pour la construction, la maintenance et la modernisation des infrastructures Internet et de télécommunications de notre pays; des risques pour la production et la disponibilité des automobiles, des dispositifs médicaux et d'autres biens manufacturés". Reuters a rapporté cette semaine que le marché mondial des smartphones se dirigeait vers sa plus forte contraction annuelle jamais enregistrée , les livraisons devant chuter de 13,9% cette année pour atteindre 1,08 milliard d’unités, selon Counterpoint Research, qui a invoqué une aggravation de la pénurie de puces mémoire.

L'impact se fait le plus sentir sur les smartphones d'entrée de gamme, les fabricants de puces réorientant leurs capacités de production vers les puces liées à l'IA, ce qui rend la production des appareils d'entrée de gamme moins rentable.